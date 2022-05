'Više nemam samopouzdanja otkako sam saznala da me dečko prevario samo radi seksa'

– Nedavno sam saznala da je moj dugogodišnji partner imao aferu. To je takav klišej, ali nakon što sam postala sumnjičava da nešto namjerava, provjerila sam njegov mobitel i pronašla mnogo vrlo intenzivnih e-poruka koje je razmijenio s drugom ženom. Suočila sam se s njim i znao je da ne može lagati, pa je plakao i molio za oprost – napisala je jedna žena za Mirror.

Natjerala ga je da joj ispriča detalje i rekao joj je da se radi samo o seksu, da on i ta druga žena imaju nevjerojatnu seksualnu kemiju, ali tvrdi da nije zaljubljen u nju. Ovo priznanje ju je pokorilo jer je njihov seksualni život bio užasan i osjeća se loše zbog sebe i svog tijela, što on zna.

– Toliko sam ljuta da je, umjesto da mi pomogne, samo otišao van i spavao s nekom drugom. Budući da nismo u braku, osjećam se tako nesigurno. Kaže da mu je žao i da želi poraditi na našoj vezi, ali moje samopoštovanje i samopouzdanje su uništeni. Bilo je tako teško čuti koliko ga privlači ova žena kad smo zajedno osam godina – nastavila je.

– Zvuči kao da je vaše samopoštovanje bilo nisko prije afere. Mislim da njegova isprika da je to bio "samo seks" uopće nije isprika - trebate li se zbog toga osjećati bolje? Bez obzira jeste li u braku ili ne, on je varao i lagao i to je izdaja. Iz vašeg pisma pomalo se čini da krivite sebe - za gubitak posla i interesa za život. Ono što bi partner trebao učiniti u ovoj situaciji jest zadržati vas i učiniti da se osjećate bolje, a ne pobjeći i imati aferu. Prešao je granicu – započela je svoj odgovor stručnjakinja za odnose Coleen Nolan.

– Što se tiče vaše veze, ako je to ono što želite, trebat će vremena, puno razgovora, potpune iskrenosti i eventualno savjetovanja, ali veliko je pitanje možete li mu opet vjerovati. I razmislite o ovome: ako ponovno izgradite svoje samopoštovanje i počnete razmišljati o tome što želite, tada biste mogli shvatiti da ga ne trebate trpjeti. On je napravio svoj izbor, sada je na vama da odlučite što želite dok idete naprijed – zaključila je.

