Veterinarka je otkrila: Ovo trebate ostaviti 'neurednim' prije odlaska na odmor ako ne vodite ljubimca

Ponekad, koliko god bismo to htjeli, jednostavno nije moguće povesti svog psa sa sobom na odmor. Bilo da je riječ o dugom putovanju, destinaciji koja ne dopušta kućne ljubimce ili aktivnostima koje nisu prikladne za pse, vlasnici se često suočavaju s teškom odlukom, a to je ostaviti svog četveronožnog prijatelja kod kuće. Mnogi ljudi prije odlaska na godišnji odmor vole očistiti cijeli dom, no vlasnici kućnih ljubimaca možda bi trebali preispitati potrebu da sve pospreme prije odlaska. Veterinari su ponudili iznenađujući savjet vlasnicima pasa i mačaka, a to je da je najbolje ostaviti komad svoje prljave odjeće kod kuće, prenosi Daily Express.

Veterinari su objasnili da jednostavne mjere, poput ostavljanja predmeta s poznatim mirisima, mogu značajno poboljšati sreću i osjećaj sigurnosti ljubimca. "Svi vole udobnost svog doma, uključujući i kućne ljubimce. Oni napreduju u poznatoj rutini i to im pomaže da se osjećaju sigurno. Boravak u okruženju u kojem se već osjećaju sigurno često će značiti da će se bolje nositi s time kada vlasnik ode", rekla je dr. Rebecca MacMillan. Dodala je i da kućni ljubimci pronalaze utjehu u mirisu svog vlasnika i vlastitim feromonima koje su označili po cijeloj kući.

"Čak i mali zvukovi poput otkucavanja kuhinjskog sata ili zujanja bojlera koji se pali ujutro bit će znakovi koje će vaš ljubimac povezati sa svojim domom", objasnila je. Dr. MacMillan predložila je ove jednostavne, ali učinkovite strategije za vlasnike kućnih ljubimaca koji odlaze na odmor.

Izbjegavajte temeljito čišćenje prije polaska: "Razmislite o tome da im ostavite nekoliko odjevnih predmeta koje ste nosili da bi ih mogli mirisati i maziti se s njima. To će im pomoći da se osjećaju utješno u vašoj odsutnosti. Ostavljanje posteljine, igračaka, pa čak i neke odjeće namijenjene košari za prljavo rublje može im pomoći da se osjećaju povezano s vama", rekla je stručnjakinja.

Održavajte rutinu što je dosljednije moguće: Zamolite osobu koja čuva vašeg ljubimca da se pridržava uobičajenog rasporeda hranjenja, vremena za šetnju i obrasca spavanja. "Održavanje rutine što sličnije onoj uobičajenoj pomoći će vašem ljubimcu da se osjeća smirenije", savjetovala je dr. MacMillan.

Iskoristite umirujuće proizvode po potrebi: Razmislite o korištenju sintetičkog proizvoda s feromonima za kućne ljubimce kao dodatnog elementa koji može pomoći u stvaranju opuštajućeg okruženja. "Dostupni su difuzori koji se mogu uključiti u utičnicu ili možete koristiti impregniranu ogrlicu ili dodatak prehrani", predložila je dr. MacMillan. Ako dodajete nešto u prehranu svog ljubimca, prvo se posavjetujte s veterinarom.

Dobro informirajte čuvara svog ljubimca: "Ostavite čuvaru puno uputa da bi razumio dnevni raspored, što vaš ljubimac voli i ne voli. Izrada jednostavnog vodiča za dobrodošlicu sa svim bitnim informacijama pomaže vašem čuvatelju da pruži najbolju moguću njegu. Uključite brojeve za hitne slučajeve i raspored lijekova vašeg ljubimca ako je primjenjivo. Također treba zabilježiti upute za hranjenje i bilješke o omiljenim mjestima vašeg ljubimca, navikama i svim malim neobičnostima koje čine razliku iz dana u dan", objasnila je stručnjakinja.

Minimizirajte ometanje: Pokušajte ne raditi velike promjene poput premještanja namještaja ili mijenjanja kreveta za kućne ljubimce neposredno prije odlaska. "Čak i ako vam se čini neuredno, vjerojatno će vašem ljubimcu biti utješno dok se ne vratite", zaključila je dr. MacMillan.