'Uvijek nakon što prevarim svog supruga odem u shopping; tako liječim stres!'

Svaki put kad prevarim supruga odem u shopping kako bih se bolje osjećala. Prošle godine nam je doktor rekao da nećemo moći imati djece jer ja prolazim kroz ranu menopauzu. Čini se kao da mom mužu to ne smete, ali ja sam shrvana. Većinu se vremena osjećam prazno iznutra zbog čega i imam afere. Ipak, kratko nakon budem bolje, ali mi brzo se vrate mračne misli. Volim svog muža, ali seks s nepoznatim muškarcima mi pomaže ne misliti na to da ne mogu postati majka, napisala je jedna žena za The Sun.

Radi kao recepcionarka u hotelu pa joj je, kaže, lako upoznavati goste koji je ponekad pozovu u svoju sobu. Sve više ima osjećaj krivnje pa je nedavno počela previše kupovati kako bi se riješila tog osjećaja. Počela je s malim kupnjama, a sada gomila dug na svojoj kreditnoj kartici: iako polovicu stvari ni ne izvadi iz vrećica jer joj nisu ni potrebne.

- Kada kupujem to mi na kratko pomogne da zaboravim krivnju zbog varanja i bol zbog toga što ne mogu imati djecu. Znam da to nije dugoročno i time što lažem mužu o tome koliko trošim se osjećam još gore. Ne znam kako da prekinem ovaj začarani krug. Mrzim sebe zbog toga što radim i brine me kako će se cijela ova priča završiti - dodala je.

- Jako mi je žao što ne možete imati djecu, ali morate se prestati kažnjavati ovim destruktivnim ponašanjem. Tugujete za obitelji koju ne možete imati. Umjesto da se skrivate od uzroka vaše boli, ometajući se besmislenim vezama i materijalnim stvarima, suočite se s tim. Počnite razgovarati sa svojim mužem jer, čak i ako to ne pokazuje, vjerojatno tuguje, ali ne želi vas uzrujati. Ne morate mu govoriti o svojim aferama, ali bi pomoglo pomoći ako objasnite da ste se ponašali kao neka sasvim druga osoba. Također, postoji još načina pomoću kojih možete imati djecu, ako oboje to želite. Bilo bi korisno da razgovarate s nekim kao par - odgovorila joj je Deidre.

