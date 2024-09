Uočite ih na vrijeme: Ovih 5 znakova upozorenja možete uočiti čak 90 dana prije moždanog udara

Nemojte ignorirati nagle simptome koji podsjećaju na moždani udar, a koji brzo nestanu, savjetuju liječnici. Primjerice, ako vam ruka iznenada utrne ili oslabi, ili govor postane nejasan, a simptomi se ubrzo povuku, možda biste pomislili da je sve u redu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da prolazni simptomi slični moždanom udaru, iako ne ostavljaju dugotrajne posljedice, ne bi smjeli biti zanemareni, piše The Sun.

Ovi znakovi mogu ukazivati na tranzitorni ishemijski napad (TIA), poznat i kao ‘mini moždani udar’ ili ‘upozoravajući udar’. Simptomi TIA-e uključuju spušteno lice, slabost u ruci i otežan govor, slično stvarnom moždanom udaru, ali bez trajnih oštećenja, kako objašnjava dr. Ahmed Itrat iz Cleveland Clinic Akron General.

Međutim, osobe koje dožive TIA imaju veći rizik od pravog moždanog udara u sljedećim danima ili tjednima. Dr. Brandon Giglio iz NYU Langone naglašava da TIA može biti upozorenje na dolazeći moždani udar, koji se može dogoditi unutar 48 sati, pa čak i nekoliko tjedana nakon napada. Stoga, čak i ako simptomi brzo nestanu, važno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Dr. Brandon Giglio kaže: ‘To je doista najava kod mnogih ljudi da će netko doživjeti moždani udar čak i unutar sljedećih 48 sati, a svakako unutar sljedećih sedam, 30, 90 dana’.

Prema NHS-u, do ‘mini moždanog udara’ može doći kada je dotok krvi u mozak privremeno prekinut. Simptomi na koje trebate obratiti pažnju su:

Ravnoteža — osoba može imati promjene u ravnoteži ili gubitak ravnoteže.

Vid — promjene u vidu, poput zamućenja, gubitka vida ili dvoslike su nešto na što treba obratiti pozornost.

Lice – lice se možda spustilo na jednu stranu, osoba se možda ne može nasmiješiti ili su joj se usta ili oči možda spustili.

Ruke – osoba možda neće moći podići obje ruke i držati ih podignutima zbog slabosti ili obamrlosti jedne ruke.

Govor – njihov govor može biti nejasan ili iskrivljen, ili osoba možda uopće ne može govoriti, iako se čini da je budna; također mogu imati problema s razumijevanjem onoga što im govorite.

Vrijeme – vrijeme je da odmah nazovete hitnu pomoć ako primijetite bilo koji od ovih znakova ili simptoma Možete iskusiti kombinaciju ovih simptoma ili samo jedan, stoga je važno ne čekati da se pojavi više od jednog znaka.

Prema dr. Joshui Willeyju, stručnjaku za neurologiju moždanog udara na Sveučilištu Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons, TIA-i vjerojatno traju pet ili 10 minuta - ali ponekad pogađaju samo 30 do 60 sekundi. ‘Učinci traju nekoliko minuta do nekoliko sati i potpuno nestaju unutar 24 sata’, navodi se u smjernicama NHS-a.

Dr Itrat je rekao: ‘Iako su, po definiciji, ovakvi napadi prolazni, kada osoba ima simptome, nema načina da se predvidi hoće li se to kasnije riješiti ili će simptomi potrajati i dovesti do invaliditeta’. To znači da ne biste trebali umanjiti ni minutu boli u ruci ili zamagljenog vida - iako bi nelagoda mogla nestati unutar nekoliko sekundi, mogla bi najavljivati ​​mnogo ozbiljnije posljedice danima ili mjesecima kasnije.

Prvo, ako mislite da ste doživjeli upozoravajući moždani udar, trebali biste odmah potražiti liječničku pomoć. ‘Važno je odmah nazvati 112 i zatražiti hitnu pomoć ako vi ili netko drugi imate simptome TIA-e ili moždanog udara’, stoji u uputama NHS-a. Također biste trebali odmah uzeti aspirin ako vi ili netko drugi posumnjate da imate TIA.

Čak i ako simptomi nestanu dok čekate da stigne hitna pomoć, i dalje morate biti pregledani u bolnici, naglašava NHS. Ako mislite da ste već imali TIA-u, ali tada niste zatražili liječnički savjet, hitno zakažite pregled kod liječnika opće prakse. Dok je bio u bolnici, dr. Willey je rekao da nikada ne biste trebali zanemariti svoje simptome, čak i ako ih više ne osjećate.

Liječenje će se razlikovati ovisno o vašoj dobi i povijesti bolesti, ali ćete vjerojatno dobiti savjet o promjenama načina života koje mogu smanjiti rizik od moždanog udara i ponuditi vam lijek za liječenje uzroka TIA-e.

Ishemijski moždani udar, najčešći oblik stanja, javlja se kada krvni ugrušak spriječi dotok krvi i kisika u mozak. To je obično uzrokovano arterijama koje s vremenom postaju sve uže. Iako se arterije mogu prirodno suziti s godinama, drugi čimbenici, od kojih se neki mogu spriječiti, mogu ubrzati proces:

Pušenje

Pretilost

Pijenje previše alkohola

Visok krvni tlak

Visoke razine kolesterola

Imati dijabetes

Rjeđi hemoragijski moždani udar uzrokovan je krvarenjem u ili oko mozga, što je obično posljedica visokog krvnog tlaka. Opet, čimbenici koji pridonose visokom krvnom tlaku često se mogu spriječiti:

Prekomjerna težina ili pretilo

Pijenje previše alkohola

Pušenje

Nedostatak vježbanja

Stres, koji može uzrokovati privremeni porast krvnog tlaka

