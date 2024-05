Držite se ovih savjeta: Pet načina na koje žene mogu smanjiti rizik od moždanog udara!

Moždani udar nastaje kada je protok krvi u mozgu blokiran ili kada krvna žila pukne i curi krv u mozak. Stručnjaci kažu da će jedna od pet Amerikanki u dobi od 55 do 75 godina doživjeti moždani udar. Liječnik s Floride koji se specijalizirao za rehabilitaciju nakon moždanog udara dijeli pet načina na koje žene mogu smanjiti rizik, piše NY Post.

Dr. Parag Shah, koji radi u Brooks Rehabilitationu u Jacksonvilleu na Floridi, preporučuje ženama da prihvate mediteransku prehranu, izbjegavaju zagađeni zrak, vježbaju tai chi ili jogu, da nauče manje uobičajene znakove moždanog udara i razumiju "skrivene" biološke čimbenike koji ih mogu učiniti osjetljivijima na moždane udare.

VEZANI ČLANCI:

Prihvatite mediteransku prehranu: Mediteranska dijeta je biljni plan prehrane koji naglašava voće, povrće, cjelovite žitarice i zdrave masnoće uz ograničenje crvenog mesa i šećera. Studija iz 2018. u Velikoj Britaniji pokazala je da su žene koje su se odlučile na mediteransku prehranu smanjile rizik od moždanog udara za 22% u usporedbi sa ženama koje su rijetko slijedile tu prehranu - ako su uopće. Muškarci koji su jeli mediteransku prehranu vidjeli su samo 6% manji rizik, rekli su istraživači. Shah također preporučuje konzumiranje hrane bogate kalijem kako bi krvni tlak bio pod kontrolom. Suho voće, grah, krumpir, špinat, brokula, avokado i banane su među namirnicama bogatim kalijem. "Dostatan unos kalija povezan je sa smanjenjem rizika od moždanog udara", rekao je Shah. "Stoga uključivanje hrane s kalijem u vaše obroke može pozitivno utjecati na zdravlje vašeg srca, performanse mišića i cjelokupne napore u prevenciji bolesti."

Izbjegavajte onečišćenje zraka: Izloženost različitim vrstama onečišćenja zraka - čak i nakon samo pet dana - povezana je s povećanim rizikom od moždanog udara. Shah savjetuje provjeru kvalitete zraka u vašem području. U danima visokog zagađenja ograničite svoje vrijeme vani, koristite pročišćivač zraka u svom domu i uključite ispušne ventilatore u svojim kuhinjama i kupaonicama.

GALERIJA: Pet stvari koje su jednako smrtonosne kao pušenje!

Vježbajte tai chi i jogu: "Sudjelovanje u tjelesnim aktivnostima poput joge, tai chija i treninga snage, uz davanje važnosti tehnikama svjesnosti kao što su meditacija i vježbe dubokog disanja, moglo bi pružiti dodatne prednosti u smanjenju rizika od moždanog udara", izvijestio je Shah. Predlaže da to radite 30 do 60 minuta dnevno, tri do pet puta tjedno.

Naučite manje uobičajene znakove moždanog udara: Iznenadna zbunjenost, poteškoće s razumijevanjem, nejasan govor, dvostruki vid, obamrlost ili slabost, osobito na jednoj strani tijela, često su zanemareni znakovi moždanog udara, rekao je Shah. Ako mislite da netko ima moždani udar, odmah nazovite hitnu pomoć. "Ne zaboravite ostati mirni i utješiti svoju voljenu osobu dajući joj do znanja da je pomoć na putu. Zabilježite kada su simptomi počeli ili kada je pacijent posljednji put bio 'normalan'", rekao je Shah. "Ova informacija je ključna za plan liječenja u bolnici", nastavio je. "Provjerite njihovo disanje i puls i suzdržite se od nuđenja hrane ili pića kako biste spriječili gušenje."

Naučite što žene može učiniti osjetljivijima na moždani udar: Shah napominje da korištenje oralnih kontraceptiva, trudnoća, rađanje i podvrgavanje hormonskoj terapiji ili hormonalne promjene poput menopauze mogu povećati vjerojatnost moždanog udara. "Zakazivanje redovitih zdravstvenih pregleda i upoznavanje sa simptomima moždanog udara i metodama prevencije i dalje su ključni za održavanje dobrog zdravlja", potaknuo je Shah.

Ako imate ovakve simptome kod bolova u trbuhu, obavezno posjetite liječnika!