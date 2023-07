U mjestu pomoraca u dva tjedna na kupanje na - 14 plaža

pripazite što konzumirate

Nemate volje ni želje za seksom? Problem može biti u namirnicama koje jedete!

“Seksualna disfunkcija često je složen problem koji dolazi s godinama, on je rijetko čisto fizički ili psihički, ali vaša prehrana tu igra važnu ulogu”, kaže endokrinologinja i autorica knjige Keep It Up Florence Comite