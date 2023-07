U carstvu golemih gljiva čekaju vas perfektan steak i sočna mesna plata

U južnom dijelu Zagreba oko rotora sve je više zgrada, ali ugostiteljska ponuda ne prati taj brzi rast stambenog prostora i broja stanovnika. Iako ondje ima nekoliko respektabilnih lokala poput Bicka, Pizza Re, Ponistre, Fianone, dobrog bara s adekvatnom terasom, dodatnim prostorom i kvalitetnom gastronomskom ponudom do sada nije bilo u takvom “holističkom” smislu. Dobrim će dijelom to ispraviti Botanist, restoran koji je već dobio neke pohvale, pa je bila dobra prilika iskoristiti pozivnicu za proslavu njegova prvog rođendana. Zapravo, velikim je tulumom u vrtu Botanista obilježen i rođendan bara Pablo’s te hotela Sundial s kojim bar i restoran čine cjelinu.

No, veliki je ljetni party iskorišten i da se otvori ljetna sezona Botanista, pa će se sada u hrani i pićima moći uživati u proširenom uređenom dvorištu gdje je sada ljetni bar, niz zanimacija za djecu i puno hlada. K tome, terasa samog restorana jedna je od bolje osmišljenih u gradu: nema raspršivača vode koji donose osvježenje, ali i podižu vlažnost, no ima više velikih ventilatora koji zaista dobro rade pa ni u vrućoj ljetnoj večeri u dobro posjećenom eksterijeru Botanista nismo osjećali vrućinu koja je vladala. Spomenimo da su motiv rođendanskog tuluma bile papige, gosti su mogli donijeti svoje ljubimce, što je oduševilo brojnu djecu, čime je krajnje jasno naznačeno da je namjera da Botanist bude obiteljski restoran na svaki način, a kakvoga u okolici doista nema.

- Želimo da u ovom prostoru ne nedostaje događaja, pa već sada razmišljamo o adventu koji bismo ovdje organizirali. U međuvremenu ćemo imati goste s kojima ćemo organizirati tematske događaje, primjerice s prijateljima iz Baranje, kada će njihov chef pripremati tamošnje specijalitete. Hotelu želimo dodati ozbiljan broj soba i podići ga na razinu visokokvalitetnog boutique hotela koji bi tako dosegnuo četiri zvjezdice. Prostora za takav objekt ima s obzirom na to kakva su kretanja u turizmu, pa ne sumnjamo da će biti posla i uspjeha – rekao nam je vlasnik Antonio Križić.

Ovo je rođendansko slavlje bilo i svojevrsna potvrda i tog obećanja jer su gosti mogli uživati u glazbi Detoura, jednog od najzanimljivijih zagrebačkih sastava. Botanist i Pablo’s doista su interesantno uređeni. Dizajn interijera restorana potpisujekoji iza sebe ima uređenje nekoliko poznatijih zagrebačkih ugostiteljskih objekata. Ovdje mu je zadatak bio u određenoj mjeri i lakši jer je, već kako mu ime i sugerira, Botanist uređen u tonu vrtlarstva.– Nakon uređenja interijera restorana sa specifičnom tematikom vrta kao oaze u urbanoj zoni, novi detalji, uz već postojeće, proširuju cijelu priču. Uz začudno velike gljive, koje posjetitelje vraćaju u bajkovito djetinjstvo, izrasle su još neke velike gljive uz novopostavljeno dječje igralište s toboganima i penjalicama – govori Cak o svojem viđenju sadašnjeg Botanista.U otvorenom je prostoru stotinjak različitih vrsta biljaka, upravo kao da se radi o kakvom arboretumu. Već pri ulasku vidjet ćete reljefni zid ste imenima koja se koriste na ovim prostorima, pa niz informativnih detalja o vrtlarstvu...

A u vrtu su i različiti ukrasi uklopljeni u to biljno bogatstvo. Ako se već ovih dana govori o dvorištima kao zagrebačkom obilježju koje se već nekoliko godina i obilježava događajem, onda bi trebalo posjetiti dvorište Botanista i vidjeti što se sve može napraviti u prostranijem eksterijeru. Jer,i dolazi iz obitelji koja se godinama bavi vrtlarstvom. Treba spomenuti i logičnu činjenicu kako su se za predmete u dvorištu pretvorenom, uglavnom drvo. No, kao i uvijek, u restoran se prije svega dolazi zbog hrane; proslava i u ovako lijepom prostoru kao što je Botanist nije potpuna bez kvalitetnog zalogaja.- Gajimo ovdje tradicionalnu kuhinju, koju nastojimo osuvremeniti. Temeljimo se prije svega na mesnom zalogaju jer u blizini je zaista odličan riblji restoran pa nismo u ponudi riblje hrane vidjeli previše smisla. Ali zato smatramo da u svemu ostalome imamo što ponuditi tako da će gosti velikom većinom odlaziti zadovoljni – kazao nam je Križić.

I doista, meni obiluje različitim mesnim jelima. Kao hladno predjelo osim bruschetta s rajčicom i malo mozzarelle nude se i klasici poput tatarskog bifteka ili burrate, kao i selekcija suhomesnatih proizvoda gdje je pred nas stigao siguran odabir, pršut i sir s domaćim kruhom. Slijedilo je iznenađenje u obliku flank steaka tagliate. Kod ovakvoga komada mesa pečenje je izuzetno bitno, samo malo previše pečenja može ga bitno promijeniti, nagore naravno. No, ovdje se radilo o doista sjajno ispečenom steaku, očito pravilno odležanom, izvana vrlo lijepo pečenom, a iznutra i dalje ružičastom, na nepcu sočnom. Gostu je prepušteno da sam prilagodi slanost. Ovaj je steak zaista bio odličan. Nakon steaka – inače, u Botanistu su po cijenama po kojima ih je– stigla je i mesna plata. Očito će roštilj biti oslonac ovog restorana s doista bujnim eksterijerom i na tu se kartu može zaigrati bez problema. Plata je sadržajem klasična: ćevapi, pljeskavice, uštipci, otkošteni batak, krumpir... I možemo reći da se radilo o dobro pripremljenom mesu koje je bilo adekvatno ispečeno, sačuvalo je ono što je u pripremi vjerojatno bila namjera ponuditi gostu. Treba istaknuti da je te večeri kroz Botanist prodefiliralo nekoliko stotina gostiju, što je od kuhinje tražilo višak energije i strpljenja te dodatnu koncentraciju. No, nije se, kao na brojnim drugim mjestima, dogodilo da smo dobili neki komad koji bi ostao prepečen u zaboravu na grillu ili nešto tome slično. Namjeru da Botanist postane središnje novozagrebačko mjesto za obiteljska okupljanja čini se bit će moguće ispuniti s gastronomske strane. Ako niste toliko od mesa, preporuka je restorana rižoto od vrganja i bukovača ili juha od pečenih i mariniranih cherry rajčica, što se čini kao vrlo korektan prijedlog i mogućnost za dnevni obrok radnim danom. Čini nam se prije svega kako će Botanistgdje će djeca uživati u današnjim globalnim klasicima poput burgera, a roditelji u kakvom većem komadu s roštiljskog i mesnog jelovnika.