Tvrdi da je sama zbog svoje visine: 'Muškarci me žele samo zbog svojih fantazija'

Ponekad upravo neka tjelesna obilježja, na koja ne možemo utjecati, mogu stati na put ljubavi između dvoje ljudi. Iako se često govori da je bitno ono što je "unutra", stvarnost je da izgled, visina ili druge fizičke karakteristike mogu utjecati na samopouzdanje, privlačnost i način na koji nas drugi doživljavaju. Upravo zato takve razlike ponekad postanu prepreka u odnosima, čak i kada postoji iskrena želja za povezivanjem. Tako je jedna djevojka otvoreno progovorila o tome kako je muškarci često zanemaruju zbog njezine visine. Prema njezinim riječima, doživljavaju je kao "fantaziju", a ne kao nekoga s kim bi stvarno bili u romantičnom odnosu.

Katie Woolls, koja je visoka 206 centimetara, privlači ogromnu pozornost i na internetu i u stvarnom životu. Međutim, sama je već dvije godine i vjeruje da je to u potpunosti zbog njezine visine što joj je izlaske učinilo izuzetno teškim. "Norma u društvu je da muškarac u vezi bude viši. Tako je teško pronaći nekoga tko je zapravo spreman izlaziti s nekim višim. Frustrirajuće je jer se osjećam kao da sam samo normalna osoba u stvarno visokom tijelu. Uvijek završi na jedan od dva načina: ili muškarci stvarno uživaju u mojoj visini i žele je romantizirati kao neku fantaziju ili jednostavno nisu zainteresirani izlaziti s nekim tko je tako visok. Ljudi su u teoriji zadovoljni time, dok se ne upoznamo i kada vide da sam tridesetak centimetara viša od njih, tada im je to problem", rekla je Woolls.

Dodala je da je mnogi muškarci vide kao jednokratnu fantaziju, a onda, kada završe s tim, ne žele ostati. "Ja sam samo nešto što mogu ispuniti na popisu svojih maštanja", rekla je 27-godišnjakinja koja zarađuje za život na OnlyFansu gdje producira sadržaj za odrasle, piše Mirror. "Moje noge su gotovo dvostruko duže od normalnih nogu. Ne mogu pronaći odgovarajuće traperice. Moram nositi suknje koje bi muškarcima bile mini, uz tajice, jer mi nijedne hlače ne pristaju. Svaki mjesec potrošim tisuće funti na kupovinu odjeće online, ali samo tri ili četiri komada mi zapravo odgovaraju. Na kraju vratim polovicu predmeta jer su mi ili prekratki ili preuski", objasnila je Woolls.

Međutim, Katie kaže da voli komplimente koje dobiva online. "Nekoliko puta kada sam izlazila s dečkima kojima nije smetala moja visina, tada im je to više bio fetiš nego što su oni zapravo željeli nešto dugoročno i ozbiljno. Visina mi nikada nije bila problem. Volim razliku u visini. Volim i ja istraživati ​​fantazije, ali također želim pronaći nekoga s kim se mogu skrasiti. Volim super prosječne dečke", rekla je 27-godišnjakinja.

Dodala je da joj se uvijek svidi osoba koja ju može nasmijati te da želi da je netko shvati ozbiljno i da s nekim izgradi život. "Nadam se da ću jednog dana pronaći nekoga tko će me prihvatiti takvu kakva jesam", zaključila je.