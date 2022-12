Stvari kojih se ne biste trebali sramiti u seksu: Sasvim su normalne i mogu se dogoditi svakome!

Sramite se zbog čudnih zvukova tijekom seksa? Najradije biste se pokrili preko glave jer su proste riječi koje ste pokušali izreći glupe? Bez brige, to su zapravo prilično česte pojave. Seks je čin užitka, ali ipak fizički čin. To znači da se tijekom seksa mogu dogoditi mnoge nepredviđene stvari koje su vrlo često i neugodne. Ne trebate se zbog toga brinuti jer je to potpuno normalna stvar. Zato, ako vam se dogodi neka od ovih stvari, nemojte se sramiti i samo nastavite, piše Self.

Neusklađenost u pokretima

Seks često obuhvaća nepromišljene pokrete rukama ili nogama, jer razmišljanje u tim trenucima i nije jača strana. Zbog toga se možemo sudariti s glavama, lupiti laktom u partnerov trbuh ili čak pasti s kreveta. No, nakon nezgode, smijeh će najbolje opustiti neugodu, a adrenalin će spriječiti osjećaj boli, barem dok seks ne prođe.

Ulovljeni ste

Može se dogoditi da vam tijekom intimnih trenutaka djeca, prijatelji, susjedi ili čak roditelji upadnu u spavaću sobu i ulove vas na djelu. Iako je ovaj događaj uvijek iznimno neugodan, za njega ne postoji rješenje.Ako vas je vidjelo vaše dijete, ponudite mu razumno rješenje ovisno o njegovoj dobi, i zapamtite da ćete se nakon određenog vremena tome doživljaju svi moći smijati.

Zaspali ste usred seksa

Može se dogoditi da ste jednostavno preumorni ili ste možda popili previše alkohola, pa ste zaspali. No, ako se češće događa da zaspete usred akcije, to može postati problem, pa onaj budni partner može početi osjećati manjak samopouzdanja i misliti da nije dovoljno dobar. Ako ste vi ti koji ste skloni zaspati, objasnite partneru što je uzrok snu i svakako se potrudite drugi dan nadoknaditi njegov trud.

Prešli ste granicu

Bilo da je riječ o lupkanju po guzi, prostim riječima ili isprobavanju nove pozicije, seksualne inovacije mogu biti dosta riskantne. U slučaju da vašeg partnera ili partnericu ne uzbuđuju iste stvari, najbolje je da o njima popričate prije nego što ih isprobate.

Gola tijela proizvode zvukove

Znojna tijela 'hvataju' zrak dok se trljaju jedno o drugo, a rezultat su zvukovi koji su i pomalo smiješni, ali i pomalo sramotni. Ako mislite da se to nikome drugom ne događa nego samo vama, u potpunosti se varate. To je sasvim normalna stvar i zaista ne trebate brinuti oko toga. Točnije, možete poboljšati to iskustvo, i to tako da se i vi i vaš partner tome samo slatko nasmijete.

Vaginalni zvukovi

Prilikom seksa, stijenke vagine se šire, a zbog trenja, osobito u nekim pozama, zrak ulazi u vaginu. Vaginalni zvukovi učestala su pojava, i za razliku od običnih vjetrova, oni ne donose loš miris. Znajući to, možete se samo nasmijati i prihvatiti ih kao normalnu stvar, te nastaviti dalje.

Pun mjehur

Za većinu ljudi, ne postoji gore vrijeme za stiskanje mjehura nego tijekom seksa. No, ljudi to svejedno čine, stišću i trpe bolan seks jer iz nekog razloga, vjerojatno neugodnosti, ne žele prestati i otići u toalet. Nemojte tako patiti, ako morate ići, jednostavno ustanite i otiđite. Kasnije ćete više uživati u seksu, ovako ne donosite dobro ni sebi, a ni svome partneru.

