Stručnjaci tvrde da navika koja se mnogima gadi zapravo može učvrstiti vašu vezu

Suživot s voljenom osobom može biti sjajna stvar – zajednički izlasci, slatki nadimci, pokloni bez povoda… Sve su ti sitnice koje vesele čovjeka. No, postoji i ona druga strana. Naše i partnerove navike koje su daleko od bajkovitih – pronalazak prljavih čarapa na podu dnevnog boravka, nepospremljen krevet, podignuta daska WC školjke… I – prdeži! Mnogi parovi na početku veze strahuju da bi puštanje vjetrova moglo ugroziti njihovu vezu, ali kad-tad ćete to morati učiniti pred partnerom, piše New York Post. Pa kada to u redu učiniti?

Prema anketi portala Mic, 29 posto parova čeka između dva i šest mjeseci u vezi prije nego što se usude pustiti vjetar pred partnerom — otprilike jednako dugo koliko čekaju da izgovore 'volim te'. I iako bi neki mogli biti šokirani tom statistikom, zapravo je to dobar znak za vašu vezu.

Partneri koji se osjećaju dovoljno ugodno da puštaju vjetrove jedno pred drugim često imaju jače veze i bolju emocionalnu povezanost, tvrde stručnjaci. 'Puštanje vjetrova pred partnerom podsvjesni je znak ugode', izjavio je za portal Scary Mommy stručnjak za veze Michael Sartain. 'To pokazuje da se osjećate opušteno u vezi i da ne osjećate potrebu da se pretvarate.'

Sartain objašnjava kako je šala na račun takvih malih postupaka znak da ste dovoljno sigurni da budete iskreni jedno prema drugome. 'Ne suzdržavate se i ne stvarate lažnu sliku. Ta vrsta iskrenosti je rijetka i predstavlja odličnu osnovu za zdravu vezu', kaže Sartain.

On vjeruje da bi prekretnice u vezi trebale uključivati određenu razinu ranjivosti, poput osjećaja ugode dok idete u kupaonicu pred partnerom. 'Nije da vam nije stalo do partnera', napominje, 'nego ste toliko opušteni s njim da vas više ne brinu te male, ljudske stvari.'

Za mnoge ideja puštanje vjetrova pred partnerom može biti nelagodna, osobito za žene zbog društvenih pritisaka. Međutim, Sartain tvrdi da ako netko vjeruje da bi puštanje vjetrova moglo uništiti vezu, zapravo postoji dublji problem. 'Ako provodite vrijeme zajedno, spavate u istom krevetu i redovito ste intimni, onda povremeni prdež ne bi trebao biti problem. Ako jest, možda je problem zapravo nešto drugo, poput nedostatka privlačnosti', kaže on.

Na kraju, Sartain naglašava da puštanje — ili ne puštanje vjetrova — ne bi trebalo biti razlog za probleme u vezi. 'Radi se o osjećaju ugode i prihvaćanju', objašnjava ovaj stručnjak. 'Puštanje vjetrova nije jedini pokazatelj bliskosti, no ako možete prihvatiti takve sitnice, to je prava intimnost.'

