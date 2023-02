Žena ispričala: ‘Suprug mi ne želi oprostiti što sam pred njim pustila vjetar’

Udana žena otkrila je da je njezin suprug njezinu nadutost nazvao "apsolutno odvratnom" - nakon što je samo jednom pustila vjetar pred njim tijekom njihove devetogodišnje veze. Anonimna supruga povjerila se čitateljima Kidspota rekavši da je svjesna njegovog gađenja prema neprimjerenom javnom pokazivanju tjelesnih funkcija, odnosno podrigivanju i vjetrovima. Dodala je i da je jednom jedan od njezinih prijatelja slučajno podrignuo na večeri, a on je proveo cijeli njihov put kući komentirajući koliko je to "odvratno", piše NY Post.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju:

- Nakon što sam čula njegove vrlo snažne misli o toj temi, napravila sam mentalnu bilješku kako bih osigurala da moje vlastito izbacivanje plinova bude obavljeno u vrlo privatnom okruženju i unutar kupaonice i WC-a ili dok on ne bude u blizini da to čuje - napisala je. .

No, jedne večeri jeli su pizzu i nakon toga joj je, kako kaže, jednostavno izletjelo. Ležeći u krevetu pored svog muža, slučajno je pustila vjetar, a on ju je dočekao sa zgroženim pogledom.

- Puštanje vjetrova je toliko neženstveno, to je nešto što žena ne bi trebala učiniti, pogotovo ne pred svojim mužem - rekao joj je tada.

Priznala je da joj je bilo neugodno, jer je to bio vjetar kojim bi bila ponižena čak i da je bila sama na WC-u. Sljedećeg jutra ispričala se svom nezadovoljnom partneru, ali bezuspješno.

- Iako je tada prihvatio moju ispriku, otkako se to dogodilo stalno me podsjeća na to na različite načine kao da me uči lekciju i brine se da ću to opet učiniti”, napisala je.

Neimenovana supruga svoju je sramotu držala za sebe sve dok više nije mogla izdržati, konačno se obrativši prijateljici za savjet o vezi. No, umjesto da joj je dala savjet, njezina ogorčena prijateljica odmah je prekorila muža zbog njegovog ponašanja. Njezina je prijateljica inzistirala na tome da se ne bi trebala osjećati krivom, te je rekla da su ispuštanje vjetrova i podrigivanje prirodne tjelesne funkcije za svakoga.

- Iako razumijem da za mnoge ljude, poput moje prijateljice, podrigivanje i ispuštanje vjetrova pred partnerom nije velika stvar, za mog muža jest. To je stvarno jedina stvar koja je problematična i dok drugi mogu reći da nije važna, za mene je, zato što moj suprug kojeg volim i koji je na sve druge načine tako divan, misli da jest - dodala je.

No, mnogi korisnici složili su se s njezinom prijateljicom.

- Vrijeme je da ostaviš svog supruga. To je normalna tjelesna funkcija i nikako ne bi smjela skrivati ili sramiti se nekog dijela sebe zbog njega - napisala je jedna korisnica.

- Mojoj ženi i meni je to sasvim normalno, kao što bi i trebalo biti. Razmisli želiš li stvarno biti s tom osobom u braku - dodao je drugi korisnik.

Udala se za dečka koji ju je maltretirao u srednjoj školi: 'To je ionako radio jer sam mu se sviđala'