Što vam vaš pupak govori o vašem zdravlju? Evo kada je vrijeme da posjetite doktora!

Vaš pupak ostatak je načina na koji ste nekoć bili povezani sa svojom majkom u utrobi - to je mjesto gdje vam je pupčana vrpca bila pričvršćena. Pupkovina je veza između krvotoka fetusa u razvoju i posteljice. Dvije cirkulacije se ne miješaju, ali kisik, glukoza i druge tvari mogu putovati od mame do bebe, a otpadne tvari poput ugljičnog dioksida mogu se ukloniti. Nakon poroda počinjete samostalno disati i pupkovina i posteljica više nisu potrebni, piše The Sun.

Pupčana vrpca se prereže, ostavljajući mali pupčani batrljak koji otpadne tijekom sljedećih nekoliko dana ili tjedana. Nakon toga ostaje vam pupak, koji je u biti poput ožiljka. Iako vaš pupak možda nije dio tijela o kojem često razmišljate, on vam može dati naznake o vašem cjelokupnom zdravlju. Od toga kako se mijenja tijekom vašeg života, do kvržica, mirisa, krasta i svrbeža - evo što vam vaš pupak može reći.

VEZANI ČLANCI:

Svačiji je pupak malo drugačiji iako postoje različite kategorije kao što je ispupčeni- za koji se smatra da se javlja kod otprilike jedne od 10 osoba - i razne vrste uvučeni, poput okomitog, okruglog ili vodoravnog. Njegov oblik nema nikakve veze s time kako je pupčana vrpca stegnuta ili prerezana, pa čak ni kako se o njoj brinulo u prvih nekoliko dana i tjedana nakon rođenja.

Vaš se pupak može promijeniti tijekom života, osobito tijekom trudnoće. To vam pokazuje da fetus u razvoju raste, ali ne brinite ako se vaš pupak ne promijeni! To je slabo područje u abdomenu, jer se povećava pritisak trudnoće i veličine maternice. Ako imate uvučeni pupak, mogao bi iskočiti i postati ispupčeni. Ova promjena općenito nije trajna, jer se pritisak i veličina trbuha smanjuju nakon poroda. Međutim, neke žene navode da im se pupak ne vraća u veličinu i oblik koji je bio prije trudnoće.

Pupak je u biti šupljina ili nabor kože, tako da se u njemu lako mogu nakupiti prljavština i bakterije. Ako imate uvučeni pupak, vjerojatno ste u nekom trenutku pronašli dlačice jer se na pupku može skupiti prljavština i drugi ostaci koji se mogu očistiti tijekom pranja. Najčešći razlog smrdljivog pupka je loša higijena, ali neki ljudi imaju posebno duboke pupke koje je teže očistiti.

GALERIJA: Može otkriti vašu osobnost: Postoji šest vrsta pupaka, a evo što vaš govori o vama!

Ako imate pretilost ili invaliditet, također može biti teže očistiti pupak. Čak i ako možete i održavate dobru higijenu, ako pupak još uvijek smrdi ili imate druge simptome, možda postoji infekcija. Ovi drugi simptomi mogu uključivati ​​crvenilo ili oteklinu oko pupka i iscjedak koji može biti zelen ili žut, kao i bol i nelagodu ili čak groznicu.

Bakterije i gljivice mogu napredovati u toplom, često blago vlažnom okruženju pupka i možda ćete trebati liječenje, poput antibiotskih ili antifungalnih krema ili masti.

Također, postoje različite vrste kila koje se mogu pojaviti kao kvržica u ili oko pupka. Vaši su mišići obično dovoljno jaki i zategnuti da zadrže vaše organe i crijeva na mjestu, ali kila se može razviti ako postoje slabe točke, uzrokujući izbočenje unutarnjih organa kroz mišićnu stijenku vašeg trbuha.

VEZANI ČLANCI:

Pupčana kila je slabost u pupku, dopuštajući izbočenju crijeva i/ili masnoće i tkiva da strši kao masa, dok je paraumbilikalna kila slabost oko pupka. Pupčane kile prilično su česte kod beba, osobito onih nedonoščadi, i mogu dovesti do bezbolne kvržice. Možda ćete primijetiti da se čini da kvržica postaje veća kada beba plače ili se napreže.

Kada prestanu plakati i opuste se, ili kada legnu, masa se smanjuje.Kod beba se oni često povuku do četvrte ili pete godine života kako mišići jačaju. Pupčana kila može se pojaviti u bilo kojoj dobi, a ako se ne riješi do četvrte ili pete godine ili se pojavi kasnije, općenito se preporučuje operacija.

Kirurški zahvati se također provode kod paraumbilikalnih kila. To je zato što postoji rizik od komplikacija, kao što je davljenje, gdje dio crijeva ostane zarobljen i prekine vlastitu opskrbu krvlju. To može dovesti do jake boli ili opstrukcije, gdje se dio crijeva blokira. Ako primijetite bilo kakvu kvržicu ili masu u trbuhu, bilo da se nalazi oko pupka ili ne, posjetite svog liječnika.

GALERIJA: Znate li da biste trebali uljiti pupak? I to zbog ovih razloga...

Medicinski izraz za kameni pupak je omfalolit. To znači da postoji nakupljanje mrtve kože, sebuma, ili čak dlaka ili prljavštine, koji se kombiniraju u obliku kamena. Mogu varirati u veličini od malih do velikih, mogu biti duboki, stršiti ili izgledati poput mitesera u pupku. Kamenje u pupku obično nije bolno, ali može iritirati kožu i izazvati infekciju. Trebalo bi ih ukloniti. Ovisno o veličini i mjestu, to bi moglo biti moguće pomoću pinceta, ali ponekad je potreban mali rez.

Zašto me svrbi pupak?

Vaš pupak prekriven je kožom i stoga na njega mogu utjecati različita kožna stanja, baš kao i na bilo koji drugi dio tijela. To uključuje ekcem i psorijazu, koji mogu dovesti do svrbeža. Gljivične ili bakterijske infekcije također mogu dovesti do svrbeža.

Možete li imati rak pupka?

Rijetko je imati rak samog pupka, ali je moguće. Također je moguće da se rak abdomena ili zdjelice proširi na pupak - iako je i to neuobičajeno. Ako imate bilo kakve promjene ili ste zabrinuti u vezi s pupkom, obratite se svom liječniku.

Ako imate ovakve simptome kod bolova u trbuhu, obavezno posjetite liječnika!