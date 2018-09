Što nikako ne smijete propustiti na Food Film Festivalu Zagreb?

U petak 7 rujna počinje novo izdanje najukusnijeg filmskog festivala u gradu, Food Film Festivala Zagreb sponsored by Coca-Cola. Osim u odličnim foodie filmovima u kojima hrana igra glavnu ulogu, cjelodnevnom pikniku na livadi te koncertu ženskog banda The Frajle, tijekom deset dana moći ćete uživati u street food ponudi čak 26 ugostitelja.

Kao i svaki put do sada, sa svojim uličnim pop-up restoranima i bistroima predstavit će se neki od najkreativnijih domaćih ugostitelja. Tu su El Toro, AperEATivo, Kofer., Plac, Klub ljubitelja janjetine, Istarska hiža, Arepa de Ricardo, Pani, Mc Čevap by Brko&Brko, Smyrna, Jack Daniel‘s BBQ by American bar Dollar, Cellar grill, Amelie, Trdelnik Zagreb, Servus - knedle s potpisom, Fantastic food&drinks, Beer bar, Street food The passage, Cukeraj, Vincek, Milky, Poffertjes, Nadine fritule, Klara premium store, OPG soparnik Ćorić i Rakijarnica & Mangosta bar.

Chilli con carne burito, El Toro

Chef Mario Mihelj osim što je kuhinju i meni restorana u Šubićevoj posložio na najviši nivo, izuzetno dobro funkcionira i sa street food varijantom latinoameričke kuhinje. Svi njegovi dosadašnji festivalski proizvodi su bili apsolutni hit, nakon nedavne tortille, ovaj put je za El Toro priredio chilli con carne burrito za koji možete birati razne priloge i sami si ga posložiti. Osim ovog noviteta, ponovo dolazi poznata El Toro quesadilla, ovaj put u pilećoj varijanti te donut s kremom od limete i coulisom od borovnica preliven bijelom čokoladom i pistacijom s kojim se po prvi put predstavlja novi El Torov pastry chef Luka Sopta.

Cubano sendvič, AperEATivo

Na nedavno održanom Gastro Music Festu, jedan od apsolutnih hit proizvoda bio je Cubano sendvič koji slovi za kralja svih sendviča. Osim što se njegovo meso marinira i priprema satima, upravo ovaj sendvič ima glavnu ulogu u filmu Chef s Jonom Favreauom te je tako dodatno stekao svoju globalnu popularnost.

Janjeće pljeskavice, Klub ljubitelja janjetine

Klub ljubitelja janjetine sprema sve iz domaćeg tora i sve u znaku janjetine. Osim janjećih lollipopsa i mazalica, u svojoj ponudi imaju janjeće uštipke koji su jednostavno božanstveno slasni i dolaze u lepinji.

Knedle – slane s čvarcima i slatke Oreo, Servus – knedle s potpisom

Pokušali smo izdvojiti samo jedne slane i samo jedne slatke knedle iz ponude ove kućice koja je novost na ovosezonskom festivalu i po prvi puta izlazi na ulicu. Knedle punjene naziva Griotte, Bounty, Oreo već čine da nam cure sline, a kad čujemo da slane varijante dolaze s čvarcima, špinatom i mozzarellom, pancetom i suhim šljivama, kulenom i Zdenka sirom te pršutom i feta sirom dođe nam želja da sve ove knedle probamo odmah sada.

Spare ribs, Jack Daniel's BBQ by American bar Dollar

Kućica koja osim odličnih koktela na bazi Jack Danielsa ima i odličan roštilj u kombinaciji s Jack umacima, tu su naravno burgeri, ali posebnost su ekstra slasna rebarca.

Arepe, Arepa by Ricardo

Kao što mi jedemo kruh, Indijci chapati ili Arapi pite, Venezuelanci jedu arepu. Arepa je dio kulinarske tradicije i zajedničkog nasljeđa Venezuele, Kolumbije i Paname, hrana Indijanaca tog dijela Kariba. Arepa je kruščić od prekuhanog bijelog kukuruznog brašna koji se puni raznim prilozima. Ona je kraljica doručka, ali jede se i uz druge obroke, uz jednostavne ili složene priloge. Na festival će je u raznim varijantama praviti Ricardo Luque.

Falafel, Smyrna

Smyrna, novi domaći street food brand predstavit će istočnu kuhinju te će osim falafela u svojoj ponudi imati chicken shish kebab, kofta shish kebab te hummus za vegetarijance. Inače, falafel su pohane kuglice od boba ili slanutka s raznim začinom i smatraju se nacionalnim jelom Izraela.

Bagel sendviči i kokosova voda, Klara premium store

Klara Premium sendviči u bagel pecivu posebnost su na FFFZ-u, a standard su globalnog street fooda, na Zrinjevcu ćemo moži uživati u losos, tuna, bresaola, pureća šunka i veganskoj varijanti. Inače bagel peciva su posebna po tome što se ubacujus u kipuću vodu kako bi se kratko prokuhala prije pečenja, to mu daje specifičnu strukturu gdje je izvana hrskav, a iznutra mekan.Osim toga, ova kućica će imati u sovjoj ponudi kokosovu vodu. Radi se neprerađenoj kokosovoj vodi gdje je kokos u svom izvornom obliku iz kojeg se pije ova zdrava tekućina

Soparnik, OPG Soparnik Ćorić

Poljički soparnik tradicionalno je hrvatsko jelo koje se sprema u kominu, u pepelu, a čini ga tijesto s blitvom i češnjakom te puno maslinovog ulja. Da bi Zagrepčani jeli originalni soparnik potrebno je puno truda i vremena jer se soparnik svakodnevno doprema iz zaleđa Omiša.

Trdelnik, Trdelnik Zagreb

Češka tradicionalna slastica od tijesta i cimeta koja se puni raznim punjenima, a naši je najčešće vole s neodoljivom Nutellom u zadnjih se par mjeseci nekoliko puta našla na zagrebačkim festivalima i postala hit svakog festivala.

Standardno dobru ponudu burgera, ćevapa i grilla pripremaju već svima omiljeni Plac sa svojim burgerima u bojama, Cellar grill sa svojim burgerima s umacima od tartufa, Fantastic food&drinks s velikim izborom savršenih domaćih kobasica te street food The passage + koji će osim burgera nuditi i dnevna jela i gablece sa žlicom poput punjenih paprika, graha, junećeg gulaša i sinjskih arambašića. Tu su i Pani sa svojom standardom i obožavanom street food ponudom te Matija Nikolić iz Woka by Matija koji će u suradnji s Brkom&Brkom predstaviti novi brand McČevap by Brko&Brko i kažu kako spremaju brojna iznenađenja, a oko paviljona Zrinjevca naći će se Istarska hiža sa brojnim istarskim specijalitetima.

Tu su naravno i najpoznatije i najukusnije palačinke Milky za kojim luduju i veliki i mali, Nadine fritule s cimetom, džemom ili šečerom, zatim male nizozemske palačinkice Poffertjes, torte, sladoled i slastice koje nam pripremaju najpoznatije zagrebačke slastičarnice Amelie, Cukeraj i Vincek te Beer bar koji se predstavlja sa craft pivama. Rakijarnica Mangosta je već tradicionalno sa svojom super ponudom koktela, voćnih salata i hit koktela u ananasu i lubenici te originalni Kofer. sa svijećama, sokovima i raznim varijantama neodoljivog hit ljetnog pića - gin-tonika.

Sve navedeno savršeno će tijekom najavljenog lijepog vremena ići uz ledeno osvježenje u vidu Coca-Cole koja uz mnoga od ovih jela ide u posebnom meniju. Ali ni to nije sve, na Coca-Colinoj info kućici posjetitelji će moći uz dekice, uz kauciju posuditi i piknik košaru koju će moći napuniti ovim streetfood specijalitetima te pritom tijekom cijelog dana uživati u Chill&piknik zoni by Staropramen ili se odmarati na Kotanyijevim ležaljkama.

