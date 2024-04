Koristite kapsule za pranje rublja? Možda biste trebali dvaput razmisliti prije njihove upotrebe

Pranje rublja nikome nije omiljeni kućni posao, ali to je nešto što se mora napraviti. Iako mislite da to već radite predugo i da zasigurno sve znate, ispostavilo se da mnogi neke stvari rade pogrešno. Patric Richardson, poznat kao The Laundry Evangelist, stručnjak je za čišćenje koji je podijelio stvari oko kojih se često griješi kada je riječ o pranju rublja, piše Huffpost.

Ono što je prvo otkrio, moglo bi iznenaditi mnoge, a to je da mnogi koriste krivu vrstu deterdženta, i previše deterdženta, što bi moglo utjecati na čistoću odjeće. "Uvijek ću koristiti sapun za pranje rublja... To je sapun koji je napravljen posebno za pranje rublja, a zatim se riba ili melje. "To će biti najčišći, najnježniji izbor", rekao je Richardson.

No može ga biti teško pronaći, pa, ako ga nema, preporučuje kupnju deterdženta napravljenog posebno za dječju odjeću, koji će također biti nježan. Samo pazite da ne koristite kapsule. "Svejedno je hoće li vaš deterdžent za rublje biti u prahu ili tekućini, ali ne volim kapsule jer mi se ne sviđa što ne možete kontrolirati količinu. Ne treba vam deterdžent u vrijednosti jedne kapsule... Mislim da su vam potrebne samo dvije žlice deterdženta za punjenje, tako da bi vam boca deterdženta za rublje mogla trajati godinu dana jer vam treba samo nekoliko žlica da bi vaša odjeća izašla čista", objasnio je.

Richardson je savjetovao da malo deterdženta pomaže, poput soli. "Kad kuhate i u receptu piše pola žlice soli, a vi to stavite, ukusno je. Ali ako stavite cijelu šalicu, jelo je uništeno, nije bolja. Dakle, ovako treba razmišljati o deterdžentu: malo je stvarno dobro, jer radi ono što treba. Ako dodate puno više, zapravo sve uništite", kaže.

Za to postoji znanstveni razlog. Deterdžent za pranje rublja sastoji se od površinski aktivnih tvari, spojeva koji uklanjaju prljavštinu i mrlje s odjeće. Prljavština i klice skidaju se s odjeće i odlaze u vodu. Oni ostaju zarobljeni u površinski aktivnoj tvari, a zatim, kada dođe do ispiranja, površinski aktivna tvar odlazi u odvod. Ako koristite previše deterdženta, on se ne može isprati, tako da se površinski aktivna tvar zapravo vraća u vašu odjeću, a s njim se i sva prljavština vraća u vašu odjeću. Dakle, više deterdženta znači da je vaša odjeća zapravo prljava", objasnio je Richardson.

