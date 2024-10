Što je 'sleepmaxxing'? 'Mlađe generacije znaju koliko je ovo važno za zdravlje'

Pojam "sleepmaxxing" iznenada je postao popularan na društvenim mrežama kao opći termin za poboljšanje sna, piše Glamour. Međutim, stručnjaci izražavaju oprez u pogledu učinkovitosti (i točnosti) nekih informacija. Dr. Seeta Shah, liječnica opće prakse i savjetnica za spavanje iz Panda Londona, za taj portal otkrila je što je zapravo sleepmaxxing i pomaže li stvarno (ili šteti) kvalitetnom snu.

Prema dr. Shah, "Sleepmaxxing se odnosi na praksu maksimalnog optimiziranja sna, često fokusirajući se na poboljšanje i količine i kvalitete sna. Uključuje korištenje različitih tehnika, rutina pa čak i uređaja kako bi se osigurao mirniji, dublji i dulji san." Dodaje kako sleepmaxxing također može uključivati promjene u načinu života, poput prilagođavanja spavaće okoline, pridržavanja strogih rasporeda spavanja ili uvođenja umirujućih rituala prije spavanja, kao što su meditacija ili biljni čajevi, te korištenje aplikacija koje poboljšavaju san. Zadnjih deset godina wellness je eksplodirao, a san ostaje jedan od najvažnijih čimbenika zbog svog utjecaja na opće fizičko i mentalno zdravlje. "Sleepmaxxing je postao popularan na TikToku kao dio wellness trenda", kaže dr. Shah.

VEZANI ČALNCI:

"Mnoge osobe, posebno mlađe generacije, sve više prepoznaju važnost brige o sebi i mentalnom zdravlju, pri čemu je san ključna komponenta. Influenceri i kreatori sadržaja na društvenim mrežama dijele svoje sleepmaxxing rutine i savjete. Trend je također vizualno atraktivan, što se savršeno uklapa u TikTokov format kratkih videa, gdje korisnici objavljuju estetski ugodan sadržaj o svojim udobnim spavaćim okruženjima, ritualima prije spavanja ili gadgetima koje koriste za maksimalni odmor," kaže ona.

Nije iznenađenje da su predvodnici ovog trenda generacija Z i milenijalci. "Posebno oni koji su zainteresirani za zdravlje, wellness…” napominje dr. Shah. "Influenceri, ljubitelji spavanja, pa čak i neki zdravstveni radnici doprinose ovom trendu dijeleći svoje savjete i iskustva sa spavanjem. Također, pojedinci koji su zabrinuti zbog ‘burn outa’ ili mentalnog zdravlja, ili koji žele poboljšati svoju produktivnost, idealna su publika za sleepmaxxing," kaže ona.

VEZANI ČLANCI:

"Postoji nekoliko povezanih trendova spavanja koji kruže po platformama poput TikToka," kaže dr. Shah, uključujući: rutine ‘higijene spavanja’: "Ovo uključuje uspostavljanje specifičnih rituala prije spavanja, poput prigušivanja svjetla, ograničavanja vremena provedenog ispred ekrana i izbjegavanja kofeina kako bi se poboljšala kvaliteta sna," kaže dr. Shah. Neki koriste i teške deke: "Korištenje teških deka za poticanje opuštanja i smanjenje tjeskobe," navodi. Gadgeti za spavanje: "Korištenje pametnih uređaja, poput onih za generiranje zvuka ili svjetlosnih lampi kako bi se optimizirala spavaća soba." Polifazno spavanje: To znači "eksperimentiranje s alternativnim obrascima spavanja, poput više kratkih drijemanja tijekom dana umjesto jednog dugog noćnog sna," kaže dr. Shah. Tehnike lucidnog sanjanja: "Pokušaji kontroliranja snova i povećanja njihove živopisnosti," navodi ona.

VEZANI ČLANCI:

Naravno, davanje prioriteta dobrom snu ključno je za naše opće blagostanje. "Glavna prednost sleepmaxxinga je ta što promiče bolji san, koji je ključan za cjelokupno zdravlje," kaže dr. Shah te dodaje kako poboljšani san može dovesti do poboljšanog raspoloženja i emocionalne regulacije; bolje kognitivne funkcije, uključujući pamćenje, fokus i donošenje odluka; poboljšanog fizičkog zdravlja, jer je san vitalan za imunološki sustav, regulaciju hormona i popravak stanica. Zatim, smanjenog rizika od kroničnih bolesti, poput srčanih bolesti, dijabetesa i pretilosti, te povećane produktivnosti i razine energije tijekom dana.

VEZANI ČLANCI:

Kao i s većinom stvari na TikToku ili drugim društvenim mrežama, ne postoji uvijek provjera informacija koje se plasiraju, što znači da potpuni laici savjetuju i preporučuju prakse koje mogu (ali i ne moraju) imati koristi. "Iako sleepmaxxing može dati značajne prednosti, postoje potencijalni rizici ako se provodi u ekstremima ili pogrešno razumije," napominje dr. Shah. To može biti -pretjerana fokusiranost na san. "Prevelika opsjednutost savršenim snom može dovesti do stresa ili tjeskobe, što paradoksalno može poremetiti san umjesto da ga poboljša. Ovaj se fenomen ponekad naziva 'orthosomnia’ - zaokupljenost postizanjem savršenog sna," kaže dr. Shah. Zatim, poremećaj sna zbog gadgeta. "Neki uređaji za optimiziranje sna koji emitiraju plavu svjetlost, mogu nanijeti više štete nego koristi ako se ne koriste pravilno. Mogu poremetiti prirodne obrasce spavanja ili dovesti do opsesije podacima o snu," kaže ona. Neki imaju i nerealna očekivanja. "Ne trebaju svi isto sna, a pridržavanje strogih sleepmaxxing rutina može izazvati nepotrebnu frustraciju kod onih koji ne doživljavaju iste rezultate. Na primjer, pokušaji predugog spavanja mogu izazvati osjećaj tromosti umjesto odmorenosti," ističe dr. Shah. I na kraju dezinformacije. "Neki savjeti o spavanju koji se dijele na društvenim mrežama možda nisu utemeljeni na dokazima ili nisu prikladni za sve, što može dovesti ljude da usvoje prakse koje mogu ometati njihove individualne potrebe za snom," kaže ona.

Dermatolozi tvrde da položaj spavanja i jastučnica mogu uzrokovati bore na licu