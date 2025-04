I restorani koriste psihološke taktike: Evo kako manipuliraju vama da potrošite više novca

U današnjem potrošačkom društvu gotovo da ne postoji aspekt svakodnevnog života koji nije pod utjecajem pažljivo osmišljenih marketinških strategija. Bilo da šetamo kroz supermarkete, pregledavamo internetske trgovine ili čak rezerviramo avionske karte, često nismo ni svjesni da smo meta psiholoških trikova dizajniranih da nas navedu na impulzivne odluke i veću potrošnju.

Žena koja tvrdi da je stručnjakinja za psihologiju i marketing otkrila je uobičajene trikove kojima se restorani služe da bi vas izmanipulirali da potrošite više novca, piše New York Post. Basia je nedavno objavila TikTok video u kojem otkriva neke od načina na koje vas osoblje restorana može nesvjesno uvjeriti da učinite upravo ono što oni žele.

"Mislite da sami donosite odluke u restoranu? Slatko. Na vas se utječe, priprema i manipulira vama od trenutka kada uđete", otkrila je. Objasnila je da je sve, od dizajna jelovnika do tempa glazbe, postavljeno tako da "utječe" na vaše odluke. Na primjer, iako na jelovniku može postojati jedno jelo koje je znatno skuplje od ostalih, ono nije precijenjeno bez razloga. Njegova svrha je učiniti da ostala jela izgledaju kao povoljna ponuda.

Također je istaknula da, ako priđete blagajni i vidite novac u kutiji za napojnice, vjerojatno ćete osjetiti potrebu da i sami ubacite nešto, misleći da je to uobičajeno. No, Basia tvrdi da je osoblje vrlo vjerojatno samo napunilo kutiju da bi na vas izvršilo pritisak.

Još jedan trik koji je otkrila jest da je "dnevna ponuda" ispisana rukom na ploči vjerojatno ista već nekoliko tjedana. No, osoblje se nada da će vas ručno napisan natpis uvjeriti da je ta ponuda "ograničena, svježa i rijetka".

Je li vam konobar ikada prišao s pitanjem želite li običnu ili gaziranu vodu? Cilj tog pitanja je navesti vas da odaberete jednu od, vjerojatno skupljih, opcija, umjesto da zatražite besplatnu vodu iz slavine.

Kada zavirite u jelovnik, tada ćete možda primijetiti da uz cijene nema oznaka valute. Iako svi znamo da ćemo na kraju obroka morati platiti, Basia je objasnila da je to zato što, npr. 24 eura "vrišti" novac. No, 24 izgleda samo kao broj.

Dok uživate u hrani, vjerojatno upijate i atmosferu prostora sa svakim zalogajem, što je upravo ono čemu se osoblje nada. Basia je objasnila da restorani puštaju sporiju glazbu kad je tiho, a bržu glazbu kad je gužva jer vas spori tempo navodi da ostanete dulje, dok vas brzi tempo "tjera" da pojedete i odete.

Stručnjakinja je pojasnila je da to nisu slučajnosti, već su to taktike psihološkog uvjeravanja za koje tvrdi da ih koriste najbolji restorani, a da vi to ni ne primijetite. "Jer kad vam se čini da ste sami donijeli odluku, nećete je preispitivati", zaključila je.