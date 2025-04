Putin je napravio iznenađujući potez: To bi mu donijelo veliku pobjedu, ali stvari bi se mogle zakomplicirati

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je zaustavljanje rata u Ukrajini u sklopu mirovnih pregovora s Trumpovom administracijom, prema izvješću Financial Timesa. Tijekom predizborne kampanje američki predsjednik Donald Trump opetovano je obećao okončanje rata u Ukrajini u roku od 24 sata nakon preuzimanja dužnosti, ali mirovni pregovori nisu uspjeli napredovati. Trump je postao sve više frustriran procesom, a Trumpovi dužnosnici su sugerirali da bi SAD mogao napustiti mirovne pregovore ako uskoro ne dođu do održivog zaključka. Nejasno je bi li to također značilo prekid američke vojne pomoći Ukrajini, koja je ključna za njezinu obranu. Putin je navodno rekao američkom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu tijekom njihovog sastanka u St. Petersburgu ranije ovog mjeseca da je voljan zaustaviti rat na trenutnoj liniji bojišnice. To bi značilo da bi Moskva odustala od svojih zahtjeva nad četiri djelomično okupirana ukrajinska područja koja su ostala pod kontrolom Kijeva, izvijestio je Times .

Ovo je prvi put da je ruski čelnik pokazao bilo kakvu spremnost da odustane od svojih ekstremnijih zahtjeva za mirovnim sporazumom. Naime, to uključuje zamjenu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, naređenje Ukrajini da ostane neutralna i odustane od ambicija ulaska u NATO, te priznavanje ruskih zahtjeva nad svim anektiranim teritorijima. U zamjenu su, sugerirali su dužnosnici Trumpove administracije, Sjedinjene Države priznale rusko vlasništvo nad ukrajinskim Krimskim poluotokom, rekli su izvori za Times. Također bi priznala kontrolu Rusije nad regijama koje trenutno drži, piše Newsweek.

Priznavanje ruske kontrole nad Krimom donijelo bi veliku pobjedu za Putina, koji se zalagao za međunarodni legitimitet otkako je izvršio invaziju u veljači 2014. Zelenski je rekao da Kijev neće ustupiti nikakav teritorij, uključujući Krim, Rusiji kao dio mirovnog sporazuma. Također je u utorak rekao da nije imao nikakve prijedloge od Trumpove administracije koji bi ocrtavali konkretne korake prema okončanju rata.

Drugi prijedlozi SAD-a navodno su uključivali raspoređivanje europskih mirovnih snaga u Ukrajinu, kao i vojnih snaga koje nisu povezane s NATO-om da nadziru prekid vatre duž prve crte. Ukrajina bi se također morala složiti da neće pokušati silom ponovno preuzeti teritorij pod ruskom okupacijom, dok Moskva mora zaustaviti svoje napredovanje prema Ukrajini. Rusija je odbacila neke od prijedloga, poput vojne nazočnosti zemalja NATO-a u Ukrajini, ali izvori su za Times rekli da bi Putin bio spreman povući zahtjeve koje je iznio prošle godine za potpunu kontrolu nad četiri regije na prvoj liniji Ukrajine; Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporižja.

Rusija se povukla iz nekih od tih regija otkako ih je okupirala 2022. i nijednu od njih ne kontrolira u potpunosti. Zauzvrat, Putin želi međunarodno priznatu kontrolu nad Krimom i dogovor da se Ukrajini zabrani pridruživanje NATO-u.

Zelenski je novinarima u utorak rekao: "Ukrajina neće priznati okupaciju Krima. To je naš teritorij, teritorij naroda Ukrajine, tu se nema što raspravljati". Olga Lautman, viša suradnica u Centru za analizu europske politike, rekla je: "Krim jest i uvijek će biti ukrajinski, bez obzira na to što Trump i njegovi nasilnici kažu".

Trump je u nedjelju na Truth Socialu rekao kako se nada da će Rusija i Ukrajina pristati na sporazum o prekidu vatre do kraja tjedna. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u Parizu 18. travnja da su SAD spremne učiniti "što god mogu da olakšaju" mir, ali, "ako to nije moguće - ako smo toliko udaljeni da se to neće dogoditi - onda mislim da je predsjednik vjerojatno na točki u kojoj će reći, 'Pa, gotovi smo'."

Očekuje se da će Witkoff posjetiti Moskvu kasnije ovog tjedna, rekao je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov novinarima u utorak. Trump je rekao da se nada da će se mirovni sporazum postići do petka.