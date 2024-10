Ne možete zaspati? Korisnici TikToka za bolji san kuhaju salatu: 'Stvarno djeluje'

Sve što vam treba su nekoliko listova salate, piše Mirror. Već godinama ljudi koriste vodu od salate, ili čaj od salate i mnogi se pitaju djeluje li zaista. Namakanje listova rimske salate (duguljastih listova) u vrućoj vodi, a zatim ispijanje te vode možda ne zvuči baš privlačno, ali prema TikToku, to je ključ za čudesan san. Sada korisnici TikToka tvrde da im ne trebaju tablete za spavanje, meditacijska glazba, pa čak ni hipnoterapija da bi zaspali. U videu, koji je pregledan preko milijun puta, jedan ljubitelj zelenog čaja od salate, koji je isprobao ovaj viralni trik za spavanje, tvrdi: "Zaista je uspjelo."

TikToker Elliott, podijelio je da obično zaspi oko 3 sata ujutro, pa je htio vidjeti hoće li ovaj trik djelovati. Dok je pripremao svoj noćni napitak, rekao je: "Dakle, vruća voda će uzrokovati da salata ispusti nešto," ostavio je da odstoji nekoliko minuta prije nego što je izvadio listove i uzeo gutljaj.

"Okus je točno onakav kakav očekujete. Voda od salate, i sada čekamo..." Autor je potom podijelio video sebe u krevetu samo 20 minuta nakon pića i rekao: "Prošlo je 20 minuta i osjećam da su mi kapci teški." Zatim je snimio video sebe ujutro nakon što se upravo probudio i rekao: "Da, uspjelo je" dok je držao palčeve gore. Jedan komentar na TikToku: "Čekaj, vidio sam ovo posvuda i vjerujem ti. Moram probati," na što je Elliot odgovorio: "Skroz je ludo."

Međutim, neki stručnjaci nisu sigurni da je to istina, prenosi Mirror. Sas Parsad, nutricionist i osnivač The Gut Co, rekao je za Healthline da je "ključno pristupiti trendovima poput ovih kritički i razmotriti pristupe temeljene na dokazima kako bi se osigurala učinkovitost i sigurnost." Stručnjak je dodao: "Odnos između prehrambenih izbora i kvalitete sna, uključujući potencijalni utjecaj na zdravlje crijeva i njegovu povezanost s boljim snom, područje je koje se razvija. Međutim, sumnjam u učinkovitost vode od salate u poticanju sna. Iako postoji neka znanstvena podrška za sedativna svojstva laktukarija, spoja koji sadrži zelena salata, količina prisutna u šalici vode od salate možda je premala da bi značajno utjecala na san."

