Studija otkrila: Evo zašto su muškarci s bradom privlačniji!

Istraživanja su pokazala da oba spola muškarce ocjenjuju zrelijima i dominantnijima kada imaju dlake na licu. "To nije iznenađujuće s obzirom na to da su putevi testosterona toliko uključeni u dominaciju i rast dlaka na licu", rekao je Rob Brooks, profesor evolucije na Sveučilištu New South Wales u Sydneyu, koji je proveo jedno takvo istraživanje.

U studiji, objavljenoj u izdanju časopisa Evolution & Human Behavior iz svibnja 2016., Brooks i njegov koautor otkrili su da žene preferiraju muškarce s bradama kada traže dugoročne partnere i procjenjuju muškarčeve roditeljske sposobnosti, piše Huffpost.

VEZANI ČLANCI:

Istraživači su zamolili 8520 žena, u dobi od 18 do 100 godina, da ocijene fotografije muškaraca (neki s dlakama na licu, a neki bez njih) na temelju fizičke privlačnosti i spektra "dugovječnosti veze". Od tih žena, njih 75% preferirale su muškarce s određenom količinom dlaka na licu.

Osim toga, rezultati su pokazali da u usporedbi s onima koji na licu nemaju dlačice, bradati su muškarci ocijenjeni višom ocjenom po tradicionalnim alfa kvalitetama: uglavnom, smatrani su "muževnijima, društveno dominantnijima i agresivnijega izgleda". Bradati muškarci, napisali su istraživači, "se često mogu smatrati privlačnijima za dugotrajne veze i bolje su ocijenjeni za roditeljske vještine."

GALERIJA: Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak!

Zašto je to tako? "Možda je to zato što licu daje veću definiciju u području čeljusti i poboljšava percepciju starosti i muškosti", rekao jeBarnaby Dixson, glavni autor studije i ekolog ljudskog ponašanja na Sveučilištu Sunshine Coast u Australiji.

No, važno je znati kakav tip brade je najprivlačniji jer se ne radi o neobuzdanoj bradi: Ono što su žene u studiji ocijenile kao najatraktivnije bila je brada od otprilike 10 dana. "Raščupana i divlja brada nije osobito privlačna", rekao je Brooks. "Vjerojatno je to stvar higijene i dotjerivanja na koju se žene oslanjaju." Neka manja i uredna brada savršena je sredina. "To je kompromis jer maksimizira privlačnost i za žene koje vole bradu i za one koje ju ne vole", rekao je Brooks.

Istraživanje pokazalo koje osobine najčešće idu uz 'jutarnji tip' ličnosti!