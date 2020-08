Rotiraju li se zmije? Ova fotografija odmah će vam pokazati jeste li pod stresom

Iako najčešće služe zabavi i otkrivanju zanimljivih činjenica o našim osobnostima i karakteristikama, ponekad imaju mnogo širu primjenu pa mogu poslužiti čak i u raznim tehnologijama, ali i medicini.

- Optičke iluzije mogu otkriti i jeste li pod stresom - tvrdi prof. Akiyoshi Kitaoka sa Sveučilišta Ritsumeikan u Kyotu. On je napravio optičku iluziju ‘Rotirajuće zmije’ koja može utvrditi jeste li pod stresom, a sve što trebate napraviti je pogledati u sljedeću ilustraciju.

Foto: Pinterest

- Ako dugo promatrate krugove, a oni ostanu nepomični, to je dobar znak jer upućuje na to da ste vrlo smireni i opušteni - kaže Kitaoka. - No ako vam se čini da se krugovi polako vrte, to je signal da ste umorni i treba vam predah. -

No svakako je najgore kada se ljudima krugovi vrte velikom brzinom jer to upućuje na to da su pod iznimno velikim stresom te je preporučljivo da se posavjetuju s liječnikom.

