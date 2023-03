Roditelji su napravili pogrešku na kćerinom rodnom listu: ‘Saznala sam 15 godina kasnije!'

Djeovjka na TikToku ispričala je kako su joj roditelji napravili pogrešku na rodnom listu, a ona je za grešku saznala tek kad je napunila 15 godina. Gabby Mayor, koja ima korisničko ime @gabbbbb16, podijelila je više o tome u videu koji je već dosegao više od dva milijuna pregleda.

U isječku od pet sekundi sjedila je u pidžami dok je zurila u prazan prostor, a u pozadini je svirala glazba, piše NY Post.

- Razmišljam o tome kako su moji roditelji napravili grešku u mom rodnom listu i nisam do 15. godine saznala da je moje pravo ime zapravo Babrielle - napisala je bijelim tekstom u videu, te objasnila da je to zapravo pogrešno napisano ime "Gabrielle".

Otkrila je da je zapravo saznala ovu vijest nakon što je išla polagati pisani dio vozačkog ispita. Nakon dugog čekanja u čekaonici s mamom, rekli su joj da ne postoji nitko tko se zove "Gabrielle Mayor" već samo "Babrielle Mayor". Nakon što je pitala svoju mamu što se dogodilo, ona joj je odgovorila da je došlo do tipfelerske pogreške u njenom rodnom listu. Iako voli svoje roditelje, ostala je, kako kaže, šokirana, te se pomalo i naljutila na njih.

- Ukratko, taj dan nisam položila nikakav ispit, ali sam naučila da zadnjih 15 godina živim u laži - rekla je.

Srećom, roditelji su joj ubrzo nakon toga zakonski promijenili ime, a ona je dva tjedna kasnije uspjela dobiti dozvolu.

- Do danas me svi moji prijatelji zovu 'Babby' ili 'Babs', čak i stranci koji su čuli ovu priču odmah me početnu zvati Babs. Nepotrebno je reći da se nikad ne trudim smisliti zabavnu činjenicu o sebi - objasnila je.

U komentarima na njezinom videu činilo se da mnogi imaju neka slična iskustva kao i ona, budući da su neki gledatelji tvrdili da su njihovi roditelji učinili potpuno istu stvar na svojim rodnim listovima.

- Moja mama je također pogrešno napisala moje ime, zapravo bi trebalo biti Sonya, a ne Sanya - napisala je jedna TikTokerica.

- Moje službeno ime je Kristen, ali sam ga uvijek pisala Kristin i izgovarala Kristine. Nisam znala da se zovem Kristen dok se nisam iselila sa 16 godina… - komentirala je druga.

- Moji roditelji nisu primijetili da rodni list mog brata ima pogrešan datum rođenja sve dok on nije napunio 6 godina. Prekasno da se to popravi pa sada ima 2 rođendana - priznala je treća osoba.

No, neki su Gabrielle uvjeravali da je ima Babrielle zapravo odlično.

- Ja bih zadržala drugo ime i zvala samu sebe Barbie - našalila se jedna korisnica.

Gabrielle je otkrila kako ju je iznenadio broj ljudi koji su imali isto iskustvo kao i ona.

- Mislila sam da je cijeli ovaj fijasko s imenom tako suludo iskustvo, da se moglo dogoditi samo meni. Nakon što sam objavila video, shvatio sam da je dijeljenje ove priče okupilo cijelu zajednicu ili ljude koji imaju sličnu priču! Mislim da nitko od nas nije shvaćao da nismo sami u svom iskustvu s lažnim imenima - zaključila je.

