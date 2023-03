Zorka Pivac majka je osmero djece: 'Kažu nam da živimo na tuđi račun, ali to nije istina'

Zorka Pivac majka je osmero djece, a za Večernji list ispričala je o tome kako se nosi sa odgovornošću i izazovima koje donosi odgoj toliko djece, ali i o svojim iskustvima života u velikoj obitelji, organizaciji svakodnevice te o predrasudama s kojima se susreću velike obitelji.

Nije im bilo planirano imati toliko djece, no nakon preokreta u životu i vjeri, Zorka i njen suprug su se odlučili na više djece.

– Neću sada lagati pa reći kako je sve divno, krasno, lijepo i kako je sve lako. Nije lako, ali se zaista može uživati s djecom, može se imati tako veliku obitelj i uživati svaki dan u svakome trenutku. A kako mi uspijemo? Dobrom organizacijom. Znači, svaki dan imamo nekakvu rutinu i jako nam je svaki dan potpuno različit i nov i svaki je na svoj način poseban. Ali imamo nekakvu rutinu koja nam omogućuje da uspijemo to sve poloviti i evo, i skuhati i pripremiti i posvetiti se djeci, djecu voziti na aktivnosti, malo školu popratiti i tako – ispričala nam je.

01.03.2023., Zagreb - Zorka Pivac, majka osmero djece iz Gajnica. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zorka ističe da nema pomoć od obitelji, ali da su ona i suprug ekipa s djecom koja zajednički funkcioniraju. No, i dalje je suočena s predrasudama o velikim obiteljima.

Zorka je majka osmero djece, s kojim se sve problemima, izazovima i predrasudama susreće ispričala nam je u videu:

– Ja bih rekla da puno ljudi nažalost ima predrasude prema velikim obiteljima pa kad vide veliku obitelj, onda obično im je to kao a jadni vi, jel vam treba nešto. Ipak, ima puno više pozitivnih komentara, ljudi komentiraju, čestitaju, bravo, daju podršku, a najčešći negativni komentari su da živimo na tuđi račun što uopće nije istina – otkrila je.

Kada se suoči s negativnim komentarima, Zorka se nasmije i zadržava mirnoću. Inspiraciju pronalazi u samozatajnim ženama koje se ne eksponiraju, posebno majkama s bolesnom djecom. Iako ne osjeća da je inspiracija drugima, dobiva poruke od majki koje žele djecu, ali se bore s neplodnošću.

– Važno mi je da sam ja u srcu mirna i znam da se trudimo i da dajemo sve od sebe tako da, nasmijem se, evo što da kažem. A inspiracija su mi sve samozatajne žene koje se ne eksponiraju, koje tu svoju svakodnevicu prihvate i nose se s njom, pogotovo majke koje imaju bolesnu djecu, majke koje su bolesne, recimo one su moja inspiracija, one su za mene stvarno hrabre i superžene – dodala je.

01.03.2023., Zagreb - Zorka Pivac, majka osmero djece iz Gajnica. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kao preporuku svim ženama, Zorka kaže da je važno upoznati sebe i svoje srce te da je put do toga težak:

– Ono što bih ja preporučila svakoj ženi je da najprije dobro upozna sebe i svoje srce, da se znači, a put do sebe je dosta težak... Kad se upozna sebe, može se odreći sebe i dati se drugima, a da bude sretna. Jer kad dobro upozna sebe, onda se više neće vrtiti oko sebe, nego živjeti za druge, onda će biti sretna i zadovoljna. Znači svakoj ženi, bez obzira bila majka s više djece ili manje, znači zaista bih rekla da najprije same sa sobom budu zadovoljne i da uživaju u svakom trenutku života. Da ne čekaju to nekakvo odmaranje, uživanje, nego da baš svaki trenutak žive – zaključila je.