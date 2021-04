Restoran Mon Ami: 'Našu ribu i crne tartufe gosti obožavaju, a oduševljen je bio i Luc Besson'

Kultni restoran Mon Ami, na Trgu Kralja Tomislava 26 u Velikoj Gorici, poznat je po tradiciji duljoj od 27 godina te nadaleko poznatoj lokalnoj kvaliteti. U ugodnom ambijentu možete uživati u ukusnim jelima od svježih i sezonskih namirnica, osjetiti gastronomski užitak mediteranskih specijaliteta u srcu Turopolja. Delicije poput kvarnerskih škampi, jastoga, školjki ili carpaccia od tune s crnim tartufom posebni su specijaliteti restorana Mon Ami u kojem su na meniju dnevno svježa i divlja bijela riba, crni rižoto od sipe, jadranska lignja i hobotnica na salatu, dimljene dagnje. Uz morska jela, na meniju se nudi i beefsteak s roštilja u umaku od tartufate i crnog turopoljskog tartufa i drugim kontinentalnim specijalitetima. Među ostalim, Mon Ami nudi i vegetarijanska i jela bez glutena.

Ljubav oprema Francuskoj

– Moj pokojni otac Božo osnovao je restoran zajedno s mojom majkom Barbarom. Kao mlad se školovao za ugostiteljstvo i jedan od stranih jezika koje je učio bio je i francuski jezik koji je jako volio – kazao je za Večernji list 42-godišnji Bruno Ceronja, suvlasnik i direktor u restoranu Mon Ami ističući kako je 70-ih godina njegov otac otputovao u Pariz i zaljubio se u tu zemlju i taj grad i tako je restoran nazvao Mon Ami (Moj prijatelj).

– Želja mog oca Bože bila je da se u našem restoranu njeguje prijateljstvo s gostima kao s prijateljima. Ovaj restoran otvoren je 1994. godine. S obzirom na to da je moj otac porijeklom Dalmatinac, želja mu je bila da Velikoj Gorici i Turopoljcima što više približi mediteransku prehranu i mediteranske namirnice. Stoga je ovaj restoran počeo kao riblji restoran. Ali, s obzirom na to da se nalazi u srcu Turopolja, restoran Mon Ami njeguje i turopoljske specijalitete. Turopoljci koji ne preferiraju ribu mogu dobiti razna jela na bazi svinjetine, teletine... imamo odlične bifteke, teletinu ispod peke, juhu od vrganja... – kazao je Bruno ističući neke od posebnih specijaliteta restorana.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

– Naši su specijaliteti crni rižoto od lignji, salata od sušenih dagnji, specijaliteti od turopoljskih tartufa koji su poznati već 200 godina, ali nisu bili toliko približeni širim masama. Turopoljske tartufe otkrili su lovci sasvim slučajno dok su lovili divlje svinje i u njihovim su želucima našli ostatke tartufa. Tako su turopoljski crni tartufi zamijenili istarske. Već dugi niz godina u pripremi jela koristimo crne tartufe, dok smo prije koristili istarske, no sada smo se lagano prebacili na crne turopoljske tartufe koji su dostupni cijele godine, a bijele tartufe koristimo povremeno s obzirom na to da su sezonski. Tako od turopoljskih tartufa imamo određena jela, od toplog predjela, hladnog predjela, glavno jela i nekada, ako se dogovorimo, spremamo i deserte od tartufa, a ubacujemo ih i u tjedne kuhinje. Naša kuhinja se temelji na svježim tartufima, pa gosti mogu, ako žele, naručiti se dan prije da ih nabavimo pa ih mogu kupiti uz neko jelo i sami ih naribati. To je najveća kvaliteta, teško ih je nabaviti, ali upravo zato tražimo da se predbilježe dan prije – ističe Bruno koji se također kao ugostitelj našao u nezavidnoj situaciji zbog pandemije koronavirusa.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

– Kao i svi drugi ugostitelji, i mi smo se našli u teškoj situaciji uslijed lockdowna. Hvala državi koja nam je izašla u susret i na neki način, putem potpora, pomaže da ne bankrotiramo. S obzirom na to da mi nemamo terasu, radimo isključivo dostavu i tu se uspijemo nešto pokriti. Planiramo napraviti terasu koja bi trebala biti završena za mjesec dana. Trudimo se i dalje održavamo kvalitetu koju nudimo svojim gostima. Moramo biti pozitivni i gledati u budućnost. Uvjeren sam da ćemo se uskoro ponovno vratiti u normalan život. Bez obzira na tešku situaciju u kojoj se nalazimo, nisam htio niti jednom radniku dati otkaz jer to ne bi bilo ni ljudski ni korektno. Moji zaposlenici vjerni su i odani godinama i ne bi bilo sada ljudski nekoga poslati na burzu. Jedan od njih, koji vodi brigu da vam na stol stiže ukusna hrana je i šef kuhinje Goran Marko Beus – govori Bruno ističući kako mu je drago što su ljudi prepoznali kvalitetu njegova restorana i što se gosti uvijek vraćaju.

– Osim običnih ljudi, koji su mi izuzetno dragi, restoran posjećuju i mnogi iz javnog, kulturnog, sportskog i političkog života, ljudi iz svih slojeva društva. Dolaze nam gosti iz cijele Hrvatske jer se nalazimo blizu Međunarodne zračne luke “Franjo Tuđman” te na putu iz Banije prema Zagrebu. Kod nas je ručao i Luc Besson, francuski filmski redatelj, scenarist i producent koji je pohvalio našu hranu – s ponosom ističe Bruno Ceronja koji je ponosan i na domaće ekstradjevičansko maslinovo ulje iz vlastitog maslinika u Skradinu, nagrađivano zlatnim medaljama.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

– Vinska karta restorana Mon Ami sadržava 60 etiketa, poglavito vina hrvatskih proizvođača. Tu je vino kuće cuvee chardonnay graševina iz podregije Pokuplje, vinogorje Vukomeričke gorice – govori Bruno Ceronja koji zajedno s majkom Barbarom brine o svojim vinogradima nakon smrti oca koji je, kaže nam Bruno, još kao mali sanjao da jednog dana ima svoj vinograd.

– Mi zapravo sada ubiremo njegove plodove. Ovaj vinograd je moj otac zasadio prije mnogo godina, imao je viziju da bi imao vinograd, to je bila njegova dječačka želja.

Vlastito vino

– U vinogradu na Pustikama, nedaleko od Velike Gorice, imamo 1200 trsova chardonnaya, 850 trsova graševine i 200 trsova sauvignona. Svake godine urodi su sve bolji. Odlučili smo ovo vino plasirati i u naš restoran u Velikoj Gorici, u Mon Ami gdje nudimo otvoreno vino Cuvee Ceronja – govori Bruno čiji restoran Mon Ami tri godine zaredom ima Michelinovu preporuku.

– Godina 2018. bila je prva za koju je naš restoran Mon Ami dobio Michelinovu preporuku, a sada smo već treći put zaredom obnovili dokaz svoje kvalitete. Michelinov vodič inače je jedan od najpopularnijih u svijetu i smatra se da je to najcjenjeniji način rangiranja za restorane i kuhinje visoke kvalitete. Naš restoran Mon Ami trenutačno je jedini u čitavoj županiji s tim statusom. Ova preporuka daje mnogo informacija gostima, ali je posebna nagrada i zaposlenicima. Prije svega je to nagrada nama, zaposlenicima, za dugogodišnji rad jer postojimo već 27 godina. To je posao koji nije lagan, ali ga volimo raditi. Michelinove preporuke odrazile su se i na naš posao, ljudi nas više prepoznaju iako to postavlja nove i više ljestvice nama koje moramo postizati u pripremi i posluživanju hrane – govori nam Bruno Ceronja objašnjavajući postupak dobivanja Michelinove preporuke.

– Naime, nama su ti Michelinovi inspektori došli anonimno, tako i posjećuju restorane. Najave se kao svakodnevni gosti i ne predstave se prije toga. Nakon što kušaju naše jelo, ručak ili večeru, ocjenjuju odgovara li to jelo da uđe u međunarodni standard zdrave i kvalitetne hrane i dobije nagradu. Među kriterijima koji se ocjenjuju su kvaliteta proizvoda, vještina stvaranja mirisa i kuhanja, originalnost kuhinje, cijena te dosljednost posjetilaca – naglasio je Bruno Ceronja koji optimistično gleda na budućnost s vjerom i nadom u pobjedu nad pandemijom koronavirusa nadajući se da će od jeseni ove godine njegov restoran u kojem prima 70-ak ljudi biti svakodnevno pun.

Kad ste zadnji put očistili svoj PlayStation? Pogledajte koliko prašine se skuplja...