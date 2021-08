Redovito čistite tipkovnicu računala od bakterija, uz ovaj jedan predmet ne može biti jednostavnije

Kako bi produžili vijek trajanja računala, ali i zaštitili sebe od bakterija, redovito trebate čistiti tipkovnicu. Ona je jedan dio koji najviše dodirujemo, a neka istraživanja su pokazala da upravo zato može imati više bakterija od zahodske školjke.



Naravno, treba paziti kako se to radi da ne biste oštetili funkcije, pa umjesto da koristite razna sredstva samo uzmite sušilo za kosu, krpicu i alkohol.



Za uklanjanje mrvica, prašine i ostale prljavštine prvo ugasite računalo i izvadite sve žice. Upalite sušilo za kosu i stavite ga na opciju da puše samo hladan zrak.



Sa svake strane tipkovnice ga držite nekoliko sekundi, a jednom kada vidite da više nema nikakvih mrvica, krenite dalje s čišćenjem. Uzmite suhu krpicu od mikrofibre i laganim pokretima obrišite ekran, a zatim na jedan manji dio nje ili na štapić za uši nanesite alkohol i pređite preko tipkovnice kako biste uklonili masne mrlje koje nisu otišle sušilom.



Još jednom sve obrišite suhom krpicom i to je to, prenosi FabHow.

