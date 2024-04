Preselio se u all inclusive resort s 5 zvjezdica jer mu je to mjesečno jeftinije od stanarine i računa

Jedan se mladić se preselio u all inclusive hotel s pet zvjezdica na mjesec dana nakon što je shvatio da je to jeftinije od njegove mjesečne stanarine i drugih računa. TikToker Josh Kerr pretraživao je internet u potrazi za najboljom ponudom za odmor kada je shvatio da možete staviti '28 noćenja' kao vremenski okvir, piše UNILad.

Stavivši navedeno vremensko razdoblje, iznenadio se kada je vidio da je cijena jednomjesečnog odmora - iako je još uvijek bila velika svota - jednaka njegovoj mjesečnoj stanarini. Ali, kada je malo bolje proučio ponudu shvatio je da je to čak i jeftinije od njegovih uobičajenih mjesečnih troškova u Manchesteru.

♬ original sound - Josh Kerr @joshkerr0 HOW IS THIS POSSIBLE!? Yet again I ask myself why am I still in England? Its literally cheaper to live in a 5 star resort than it is to live in Manchester… #fyp

Josh je pronašao all inclusive odmaralište s pet zvjezdica u Antaliji u Turskoj s bazenom, teretanom i raznim sadržajima koje je koštalo 1098 eura. TikToker je zatim zbrojio sve svoje račune, stanarinu, općinski porez i ostale troškove te je sve to iznosilo 1113 eura. ‘Dakle, to čak ne uključuje hranu ili piće i sve ostalo’, rekao je.

TikToker je naposljetku odlučio otići u Tursku, odsjevši u Port River Hotel and Spa u Antaliji, uživajući u hrani, piću i smještaju samo 300 metara udaljenom od ‘prekrasne plaže. Također, smještaj je bio blizu starog grada s prekrasnim starim ruševinama.

I nije trebalo dugo da ljudi preplave Joshove društvene mreže. Jedan je korisnik napisao: ‘Postoji tip koji se preselio u all inclusive odmaralište s 5 zvjezdica u Turskoj jer je to jeftinije od njegove stanarine i računa u Manchesteru, što čak ne uključuje hranu... Pronašao je ultimativni kod za lagodan život’. Drugi je dodao: ‘Kada počnem u potpunosti raditi od doma, napravit ću istu stvar’. A, mnogi su mu u komentare pisali i da je genije.

