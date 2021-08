Sjećate li se ovih stvari? Hrvati su ih obožavali, ali su nestale s polica trgovina

O ovoj temi raspravljali su hrvatski korisnici mreže Reddit gdje je osvanula objava koja ih poziva da se prisjete proizvoda koje su obožavali koristiti, ali se više ne mogu pronaći na policama trgovina. Teorija kako su Hrvati veliki gurmani ponovno je potvrđena jer su se samo rijetki sjetili neprehrambenih proizvoda.



Ledeni čaj



Nekada je Nestea bio sinonim za ledeni čaj, ali prije nekoliko godina s trona ga je skinuo Fuzetea. Ipak, bočica ovog osvježavajućeg napitka nije ni blizu obožavanoj koja se više ne može pronaći na policama trgovina. Netko od korisnika napisao je kratko i jasno: "Fuzetea nije mu ni blizu", a ostali su se složili.



Salama s gljivama



​​​​​​"Salame s gljivama. Jednog dana su nestale i ništa o njima se ne može naći", jedan je od komentara na Redditu, a s njim se slaže i Ines koja se sjetila one sa šampinjonima. "Mislim da je to Vindija proizvodila, a bio je i neki Cekin narezak."



Sladoledi



Ako je suditi po komentarima na ovoj objavi, omiljena hrvatska slastica je sladoled, a ljudima nedostaje njih nekoliko. Banana sladoled od Leda favorit je bio mnogima, a uz bok mu stoje i sladoledi u prozirnim paketićima za koje su komentirali kako su okusom podsjećali na sadašnji Cedevita sladoled.



"Sladoled koji je na sebi imao sličicu Divokoze, mislim da su ga Slovenci proizvodili", glasio je jedan od komentara koji nas je natjerao da istražimo o kojem se točno sladoledu radi - u pitanju je kornet Zlatorog. Sjećate ga se?

"Meni fali Bubamara sladoled. To je bio Ledov sladoled kad sam bio mali. Vanilija unutra, crveni jagoda preljev i čokolada točkice. Ne znam kako se točno zvao, ali on i Silk Milk su mi bili sladoledi djetinjstva", napisao je jedan muškarac.



Časopisi



Osim mnogih prehrambenih proizvoda, neki su naveli da im nedostaju časopisi poput Danas - politički tjednik koji je tiskao Vjesnik - i Start - poznat po duplericama na kojima su gole pozirale neke od najljepših žena Jugoslavije.



Obuća



"Iz djetinjstva mi najviše nedostaju Jugoplastika sandale. Bile su mi predivne i značile su mi više nego da sada imam Manolice. U njima smo išli i po zemlji i po žalu i u more. Do sljedeće sezone bi nam se vidjeli tragovi na stopalima, negdje je bilo osunčano, a gdje je bila sandala bi bilo potpuno bijelo. Nismo ih skidali jer bi to bilo gubljenje vremena, a uvijek nas je čekala ekipa. Ulazili smo u more u njima pa bi kopča zahrđala", ispričala je jedna gospođa.

Foto: Facebook/Retroteka

Kozmetika



Dok su se brojne žene na Redditu potužile kako im je žao što više u ljekarnama ne mogu pronaći groždanu mast koja je mnogima služila kao prvi kozmetički proizvod, naša sugovornica žali za nečim recentnijim.



"Nedostaje mi Trend It Up puder broj 5. Ja sam smrtno blijeda, a valjda takvih svijetlih nema previše pa ga više ne nabavljaju", kazala nam je Barbara i time posvjedočila kako ne žale svi samo za proizvodima iz djetinjstva, a s njom se slaže i Marija. "Nekoliko godina sam koristila određenu boju za kosu koja je jedina u potpunosti odgovarala mojoj kosi. Održavanje crvene bojane kose je jako teško, a bez moje Palette Deluxe nijanse čini mi se gotovo nemogućim."



Zdjelica djetinjstva



U Facebook grupi Retroteka ljudi se svakodnevno prisjete nekih mjesta, događaja, igara, hrane ali i kućanskih aparata i posuđa koje se koristilo u Jugoslaviji. Pobjednica te liste je bijela keramička zdjelica s kravicom i cvijećem koju je imalo svako kućanstvo, a neki je i danas čuvaju kao uspomenu. Nažalost, više se ne proizvodi ista takva i ne može se kupiti po trgovinama.

Foto: Retroteka

Mjesta



Prisjetili su se mnogi i dva najpopularnija mjesta u gradu tog doba. Ledo centar koji se smjestio u Teslinoj osamdesetih bio je ideja Dragutina Mamića koji je nešto slično vidio u Švicarskoj. U komentarima fotografije osjeti se velika nostalgija. Valka, Limač, špageti od sladoleda i bogati sladoledni kupovi su ono za čim Zagrepčani žale. Ovo mjesto opisuju kao toplo, prekrasno s najboljim sladoledom u gradu i pitaju se zašto se tako brzo zatvorio lokal.



Poslije ritmike, dramske u ZKM-u ili poslije škole klinci su posjećivali centar i naručivali sladoledne kupove – prve tako bogate u glavnom gradu. Za Mega kup koji se sastojao od čak 7 kuglica trebalo se izdvojiti više novaca, pa ga je društvo znalo podijeliti na njih nekoliko kako bi uživali u najboljem sladoledu tog vremena. Još jedna novost bile su čašice od korneta.



S obzirom na obožavanje ovih slastica ne čudi što su tamo uvijek bili dugački redovi, a jedna žena u komentarima je napisala kako su ona i tadašnji dečko, danas suprug, imali posebnu taktiku zauzimanja sjedećih mjesta baš iz tog razloga.

Foto: Retroteka

Osim Ledo centra nostalgiju je probudila i fotografija Ham Hama, restorana brze hrane čiji je slogan glasio "Dobro došli u Ham-Ham, bolje vam je tu neg' tam!"



Osim najfinijih hamburgera koji su se tih godina mogli pojesti u Zagrebu, Ham Ham je nudio zelenu salatu s mrkvom i dresingom od majoneze za koju ljudi komentiraju da je bila božanstvena kao i sendvič sa vratinom, hambi umakom, tartarom i salatom za koji je jedna žena napisala da bi ga pojela i dan danas iako je vegetarijanka.



Škola, kino, pa u Ham Ham na hamburger - tako nekako je, sudeći po komentarima, izgledao petak u Zagrebu prije 30-ak godina.

Foto: Retroteka

