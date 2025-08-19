Radite li ovu stvar prije odlaska u krevet? Moglo bi vam pogoršati spavanje tijekom toplinskog vala!

Ljeto je u punom jeku, a s njime su stigle i paklene vrućine. Otvorite sve prozore, uključite ventilator i odjenete kratke hlače u pokušaju da se rashladite, ali čini se da gotovo ništa ne pomaže. No, prema riječima jedne liječnice, postoji još jedna stvar koju svi moramo učiniti usred visokih temperatura, piše Metro. Dr. Susanna Unsworth, interna ginekološka stručnjakinja za INTIMINA, rekla je da je ključno da kada idete u krevet ne oblačite donje rublje. Da, prema specijalistici za žensko zdravlje, nikada ne bismo trebali nositi gaće, bokserice ili bilo koji drugi oblik donjeg rublja u krevet tijekom toplinskog vala.

To je zato što želite pokušati izbjeći 'znojno' okruženje u vašem intimnom području, jer vam to može uzrokovati brojne probleme. "Općenito kažem da nošenje donjeg rublja preko noći može uzrokovati probleme - mislim da je glavni problem to što to znači da to područje ne cirkulira zrakom, a to može dovesti do pojačanog znojenja. Znoj može uzrokovati iritaciju kože, tako da može uzrokovati probleme s osipima koji se stvaraju u preponama, tipično gljivičnim osipima, potencijalno povećavajući stvari poput infekcija, ali također, znoj može pridonijeti promjenama pH ravnoteže, a znamo da je područje u vagini, ali i oko vulve, prilično osjetljivo na promjene pH i može utjecati na ravnotežu bakterija koje su tamo prirodno. To nažalost može dovesti do smanjenja ovih dobrih bakterija, koje zovemo laktobacili, i potencijalno znači da se loše bakterije mogu prekomjerno razmnožiti i to može dovesti do drugih problema", objasnila je.

Liječnica dalje kaže da želite pokušati održati dobru ravnotežu prirodnih mikroorganizama u svojoj vagini, a to ne možete učiniti ako dolje nema mjesta za cirkuliranje zraka. "Po ovakvom vremenu bilo bi sjajno pokušati izbjeći nošenje donjeg rublja preko noći, ali zapravo se to može dogoditi tijekom cijele godine - i zimi jer možda nosimo više pidžama i možda deblju posteljinu, a to očito moglo dovesti do pojačanog znojenja", kaže.

I to nije samo problem za žene, može utjecati i na muškarce.Dr. Unsworth upozorava da nošenje donjeg rublja u krevet po vrućini ponekad može utjecati i na proizvodnju sperme. "Za muškarce se manje radi o prirodnoj vrsti ravnoteže bakterija jer to zapravo i nije toliki faktor. Može pridonijeti kožnim infekcijama — oni mogu dobiti gljivične infekcije u preponama baš kao i mi, a to se obično vidi kod sportaša koji se prilično znoje i to im predstavlja problem u preponama i drugim mjestima", dodaje.

"Drugi čimbenik koji treba uzeti u obzir zapravo je učinak na proizvodnju sperme, pa ako testisi postanu prevrući, to može smanjiti proizvodnju, a ako je donje rublje preusko, to također može utjecati na to, tako da iz perspektive plodnosti to može biti nešto što muškarci žele uzeti u obzir", kaže ona.