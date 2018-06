Put oko svijeta: iz Maloga Lošinja na plovidbu preko tri oceana otisnuo se HIR 3

Brodovi su najsigurniji u lukama, ali nisu za to napravljeni – složili su se članovi posade jedrilice HIR 3, koja se otisnula s malološinjske marine na jednogodišnji put oko svijeta. Riječ je, zapravo, o ekspediciji „HIR 3 preko 3 oceana“ u kojoj će posada, predvođena jedriličarem Sašom Fegićem, preploviti tri oceana i proći kroz tri najfamoznija svjetska rta – rta Dobre nade, rta Leeuwina te rta Horna.

Kružna posada jedrilice

- Većina se ljudi iznenadi što putujemo starim „hirom“, ali ova je jedrilica svijet obišla već dva puta. Sada je na nama da se dokažemo. Osim toga, kada mi se prije četiri godine ukazala prilika da kupim brod, da nisam to učinio, vjerojatno bih se cijeli život pitao što bi bilo kad bi bilo – rekao je kormilar Saša Fegić.

Naime, HIR 3 je prava zvijezda među hrvatskim plovilima. Na njoj je snimljena dokumentarna serija „Jedrima oko svijeta“, a jedriličar Mladen Šutej napisao je s tih putovanja i dvije knjige, „Izazov Atlantika“ te „Jedrilicom oko Cape Horna“. Što se tiče treće ekspedicije na koje će se crveno plovilo uputiti, kormilar Saša Fegić jedini je član posade koji će sve vrijeme biti na jedrilici.

Zajedno s „kapetanom“ u sinje su se more otisnuli i Marina Đukanović iz Maloga Lošinja, Andrej Prpić iz Poreča, Branislav Bojić iz Kragujevca te Ante Bučević iz Zagreba. Riječ je o kružnoj posadi koja će se od etape do etape mijenjati. Tako će, recimo, Lošinjanka Marina Đukanović biti dijelom posade do Južnoafričke Republike nakon čega se vraća u Hrvatsku da bi se posadi ponovno priključila u Buenos Airesu odakle će preko Atlantika HIR 3 uploviti u lošinjsku, onu najsigurniju luku – svoj dom.

- Zasad imamo slobodno mjesto na najopasnijoj ruti tijekom putovanja, a to je ona od Novoga Zelanda do rta Horna. Duga je petsto milja i zasigurno će nam predstavljati najveći izazov – pojašnjava Fegić. Rt Horn, kao najjužniji dio američkoga kontinenta, mjesto je, govori Fegić, na kojem se spajaju dva oceana i s kojeg se iz velikih dubina prelazi u plitku vodu. Sve te oscilacije dovode to nimalo poželjnih vremenskih uvjeta.

Bez tegle Nutelle nikamo

- Otprilike je tristo dana u godini vrijeme jako loše i jako hladno, ali kad prođemo taj dio, polako se vraćamo u mirnije vode i s punom posadom plovimo doma – rekao je Fegić. Međutim, kormilar se osjeća spremnim za putovanje svoga života iako nikada prije ni približno sličnu rutu nije preplovio.

- Psihički sam se za ovu plovidbu pripremao godinama, a intenzivno radim na svome snu skoro dvije godine. Također, zadnja tri mjeseca sam po cijeli dan svaki dan bio na brodu. Spremni smo koliko možemo biti – rekao je Fegić. Dok su se u luku pristizali prijatelji posade i članovi njihovih obitelji, pristizali su i pokloni za put. Iako su dupkom puni zalihama vode i hrane, koja dodatna butelja od prijatelja nikome neće škoditi.

- Bez svega se toga može i s kopna mi neće nedostajati ništa koliko moji najdraži, ali potrebno je imati i neki mali luksuz. Možda nije koristan za sigurnost, ali je za moral, a to je katkada i potrebnije – rekao je Fegić te dodao kako se u jedrilici upravo zbog toga našlo mjesta i za teglu Nutelle.