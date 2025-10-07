Problemi s napornim kašljem - što učiniti, a što izbjegavati?

Kašalj je jedan od najčešćih simptoma s kojima se susrećemo tijekom hladnijeg dijela godine. Iako najčešće relativno kratkotrajan i bezazlen, zna biti vrlo naporan.

Tijekom godina, sigurno ste i sami čuli mnoštvo savjeta i isprobali više metoda koje navodno donose olakšanje kod kašlja. No, jeste li sigurni što u konačnici stvarno djeluje? I možda još važnije - osim onoga što pomaže, znate li što može učiniti više štete nego koristi?

Što napraviti kada vas muči kašalj?

Povećajte unos tekućine - vode, nezaslađenog čaja, prirodnog soka, domaće juhe. Neovisno o tome muči li vas suhi ili produktivni kašalj, unos tekućine u organizam će pomoći. U prvom slučaju jer omogućava održati grlo vlažnim, a u drugom jer doprinosi razrjeđivanju sekreta i tako olakšava iskašljavanje.1

Isprobajte kućne metode protiv kašlja. Na primjer, pojedite žličicu meda ili je, s malo limuna, dodajte u toplu vodu ili čaj. Gusta tekstura meda nježno oblaže grlo i tako ga umiruje. Još jedan kućni recept je otopina pola žličice soli i dva decilitra vode - za grgljanje, ne za pijenje.2

Foto: 123RF

Pobrinite se za vlažnost prostora u kojem boravite. Suhoća zraka je čest problem tijekom hladnijih mjeseci kada provodimo vrijeme u zatvorenim, grijanim prostorima. Ako vas muči kašalj, manjak vlage u zraku dodatno pogoršava situaciju, zato razmislite o korištenju ovlaživača zraka ili jednostavno stavite posudu s vodom u blizinu radijatora.3

Inhalirajte se, koristeći posudu s vrućom vodom ili inhalator. Inhalacija neće izliječiti prehladu, ali može ublažiti nadraženost grla, ublažiti kašalj i olakšati iskašljavanje4, a možete koristiti posebne otopine osmišljene upravo za tu primjenu.

Odmarajte se. Dok se vaše tijelo bori sa simptomima prehlade ili gripe, odmor je ključan. Pokušajte spavati više nego inače, najbolje 8-10 sati dnevno, i nekoliko dana odmorite od treninga ili teže fizičke aktivnosti.5

Što izbjegavati kada vas muči kašalj?

Nemojte zaustavljati kašalj ako je prisutan sekret (sluz). Produktivni kašalj može biti naporan i neugodan, ali ga ne treba suzbijati jer je važno da se višak sekreta izbaci iz tijela. Za brži oporavak treba razrijediti sekret kako bi se olakšalo iskašljavanje.6 U tome pomaže korištenje lijekova dostupnih uz liječnički recept ili bez recepta, kao što je Bisolvon .

Nemojte koristiti antibiotike, osim ako ih nije propisao liječnik. Antibiotici napadaju bakterije, ali ne djeluju na viruse pa neće pomoći kod viroze koja uzrokuje vaš kašalj. Osim toga, uzimanje antibiotika kada nisu potrebni doprinosi rastućem problemu bakterijske rezistencije na antibiotike.7

Barem privremeno prestanite pušiti jer pušenje dodatno nadražuje nos, grlo i pluća. Isto vrijedi i za pasivno pušenje pa bi, ako vas muči kašalj, bilo najbolje u potpunosti izbjegavati zadimljene prostore.8

Izbjegavajte kofein i alkohol. Kada kašljete, odnosno kada se prehlađeni, za oporavak trebate mnogo tekućine. Kofeinski napitci i alkoholna pića imaju negativan učinak jer, umjesto da znače više tekućine u tijelu, zapravo doprinose dehidraciji organizma. To ne znači da ne smijete popiti svoju jutarnju šalicu kave, ali dok se ne opravite trebali bi ostati samo na tome.9

Naposljetku, potrudite se ne širiti zarazu. To znači izbjegavanje kontakta s drugima (posebno s kroničnim bolesnicima), pokrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja, i što češće pranje ruku. Uvijek operite ruke nakon kašljanja i kihanja, a ako voda i sapun nisu dostupni koristite dezinfekcijsko sredstvo za ruke s barem 60% alkohola.10

Bisolvon razrjeđuje sekret u dišnim putovima, pospješuje iskašljavanje i ublažava kašalj. Osim toga, uz istovremenu primjenu, povećava koncentraciju antibiotika.*

Bisolvon potražite u najbližoj ljekarni u obliku sirupa, tableta ili otopine koja se može primjenjivati oralno (kroz usta) ili inhalacijom u dišne puteve.

Bisolvon proizvodi namijenjeni su za cijelu obitelj - djecu i odrasle.

*Istodobna primjena BISOLVON sirupa i antibiotika (amoksicilin, eritromicin, oksitetraciklin) dovodi do povećane koncentracije antibiotika u plućnom tkivu.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

IZVORI:

1 14 Best Natural Cough Remedies and Prevention Tips

2 Natural Cough Relief: 12 Home Remedies to Try

3 The Do’s and Don’ts of Easing Cold Symptoms | Johns Hopkins Medicine

4 Steam Inhalation: Benefits, Risks, and How To

5 The Do’s and Don’ts of Easing Cold Symptoms | Johns Hopkins Medicine

6 Relieving a Cough

7 Cold remedies: What works, what doesn't, what can't hurt - Mayo Clinic

8 The Do’s and Don’ts of Easing Cold Symptoms | Johns Hopkins Medicine

9 Pictures: What to Eat -- and Avoid -- When You Have a Cold