'Prevarila sam zaručnika s prijateljem malo prije vjenčanja, bojim se da će saznati i ostaviti me'

- Spavala sam sa starim školskim prijateljem i sada mislim da moram otkazati vjenčanje. Čak i ako ne priznam svom zaručniku, bojim se da će to nekako doći do njega i da će prekinuti sa mnom. Bojim se da će mu to netko reći na vjenčanju dok ću ja hodati do oltara. Trebamo se vjenčati za osam mjeseci - napisala je jedna žena za The Sun.

Njezin prijatelj joj je uvijek davao do znanja da mu se sviđa i šalio se da se udaje za pogrešnog čovjeka. Njen zaručnik ga ne podnosi i zabranio mu je da dođe na vjenčanje. Prošli vikend išli su u izlazak s grupom prijatelja i tada se sve to dogodilo. Ona je popila malo previše, a njezin prijatelj je ponudio da ju otprati do kuće. Kada su izašli van iz kluba rekao joj je da je bolje da prespava kod njega jer je puno bliže nego njena kuća, a ona je pristala jer je samo htjela negdje leći.

- Proveli smo zabavnu noć i bilo je potpuno prirodno. Sram me reći da me poljubio, a ja sam samo nastavila umjesto da to zaustavim. Na kraju smo i spavali zajedno. Kad sam se probudila ujutro osjećala sam se apsolutno grozno, i fizički i psihički. Obećao je da neće nikome reći, no znam da se voli hvaliti i da neće moći odoljeti, a da nekome ne kaže. Ne znam što da radim - nastavila je.

- Zvuči kao da će vaš zaručnik to saznati na ovaj ili onaj način, pa bi bilo bolje da mu sami to kažete. Koliko god to bilo neugodno, ako ste iskreni s njim, možete objasniti koliko žalite zbog svega i da niste vi to pokrenuli. Ispričajte se svome dečku koliko god puta je potrebno. Ako postoji nada za vašu vezu morat ćete mu dokazati koliko žalite za onim što ste učinili. No, razmislite i zašto se to dogodilo. Je li vam postalo dosadno u vezi? Također, pripazite kad pijete. Ograničite unos alkohola kako bi izbjegli daljnje katastrofe - odgovorila joj je Deidre.

