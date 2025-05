Magdalena Keškić završila na 'listi srama': Poznati portal prozvao našu influencericu zbog Photoshopa

Popularni portal Bored Panda, poznat po svom duhovitom i britkom komentiranju internetskih fenomena, nedavno je objavio listu najsmješnijih i najgorih Photoshop failova s Instagrama — a među njima se našla i Magdalena Keškić, influencerica i poznata navijačica “Vatrenih”.

Keškić se na ovom neslavnom popisu našla zbog pretjeranog korištenja alata za uređivanje fotografija, što je, prema portalu, rezultiralo "potpuno iskrivljenim proporcijama tijela koje čak ni prosječan Instagram filter ne može opravdati".

13.12.2022., Doha, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo Katar 2022. Navijaci hrvatske razvili su zastavu dugacku 200m na plazi ispred hotela Hilton Doha kako bi dali podrsku reprezentaciji pred polufinalnu utakmicu protiv Argentine. Magdalena Keskic Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U članku koji prati galeriju bizarno obrađenih fotografija, Bored Panda piše: "S društvenim medijima došli su filtri i veliki problem nesigurnosti svih vremena. Uglavnom su svi do sada dobro upoznati s istinom koja se krije iza Instagram slika, no to nije učinilo da naši problemi nestanu”.

Portal podsjeća kako influenceri često prezentiraju iskrivljenu stvarnost kroz "diskretne" izmjene svojih fotografija. Te izmjene, iako ponekad gotovo neprimjetne, doprinose kulturi savršenstva i uspoređivanja koja šteti psihičkom zdravlju pratitelja.

"Slike koje vidimo na društvenim mrežama često su visoko kurirane i ne predstavljaju stvarnost. Osim što promoviraju nedostižnu sliku tijela, influenceri koji koriste filtere neprestano kvare pogled svojih pratitelja na vlastiti izgled," ističu iz Bored Pande.

Magdalena Keškić, koja se na Instagramu nakon navijanja za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, nije komentirala objavu, no reakcije pratitelja nisu izostale – od podrške zbog "pokušaja da se izgleda bolje", do kritika zbog "zavaravanja publike". Neki korisnici su komentirali kako su njezine fotografije "više Pixar nego realnost". Također, mnogi su ostali šokirani saznavši da ova djevojka ima samo 22 godine.

Prema podacima iz istraživanja City University of London, čak 90% žena između 18 i 30 godina koristi programe za uređivanje slika, a mnoge osjećaju pritisak da se na mrežama predstave u "savršenom svjetlu". No, takav pritisak može dovesti do problema sa samopouzdanjem, negativne slike o tijelu, pa čak i mentalnih poteškoća poput anksioznosti i depresije.

Iako Bored Panda svoj sadržaj prezentira s dozom humora, njihova poruka je ozbiljna i važna: "Želimo vam reći da ste prekrasni baš takvi kakvi jeste, a sve karakteristike koje pokušavate sakriti su one koje vas čine jedinstvenima. Filteri će samo učiniti da izgledate nerealno – a u ovom slučaju čak i smiješno”.

U eri digitalnog savršenstva, ovakvi trenutci podsjećaju nas na važnost autentičnosti. Jer, kako kaže jedan od komentara ispod članka "Savršenstvo je dosadno. Budi stvaran, to je najhrabrije što možeš biti”.