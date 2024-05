Požalio se: 'Jedna navika moje supruge uništava naš seksualni život!'

Jedan muškarac požalio se kolumnistici The Sun-a, Dear Deidre, o lošem seksualnom životu sa suprugom. "Nakon što je priznala da više voli masturbaciju nego seks sa mnom, moja žena je sada predložila da imamo otvorenu vezu. Ne želim to isprobavati jer je intimnost ono što želim, a ne samo seksualna stimulacija", napisao je.

Objasnio je i da su u braku 20 godina i da imaju dva sina tinejdžera, no da seks među njima nikad nije bio dobar, a i da ona nikad nije doživjela orgazam, koliko god im predigra trajala. "Probao sam seksualne igračke, čitao seksualne priručnike, koristio sve vrste ulja i lubrikanata za masažu. Ali ništa nije uspjelo. Pretpostavio sam da ima fizički ili psihički problem koji je sprječava da doživi vrhunac i pokušao sam je uvjeriti da potraži pomoć - ali ona je odbila. Onda sam jednog dana ušao u kupaonicu ne shvaćajući da je ona pod tušem. Samozadovoljavala se i očito uživala u tome", nastavio je.

Nakon toga mu je priznala da je orgazam doživljavala masturbacijom, i to često - četiri ili pet puta tjedno, u tajnosti. Radila je to cijeli njihov brak. "Osjećao sam se tako odbačeno i izdano. Pitao sam je da mi kaže zašto ne može postići vrhunac sa mnom. Rekla je da me voli, ali jednostavno nije smatrala da je seks sa mnom ispunjava. Molio sam je da prestane masturbirati i da se usredotoči na naš seksualni život, ali nije. Znam jer sam je čuo kako to radi. Boli me znati da uživa sama kad ne želi seks sa mnom. Zadnje što mi je o tome rekla je da, ako želim, mogu potražiti nekog drugog za seks. Dala mi je svoj blagoslov. Ali mislim da to neće pomoći. Ja želim svoju ženu. Što mogu učiniti?", upitao je Deidre za savjet.

Deidre mu je odgovorila da mnogi ljudi uživaju u masturbaciji i smatraju da je to učinkovitiji način postizanja orgazma jer znaju u čemu uživaju i ne trebaju nikome ugoditi, no priznala je da je neobično da se netko u potpunosti odluči za masturbaciju umjesto seksa, kad inače ima sretan brak pun ljubavi. "Pitam se ima li vaša supruga dublje probleme oko intimnosti ili svog tijela. Ponovo razgovarajte s njom i pitajte je hoće li ići na savjetovanje o seksu i vezi s vama. Ne razmišljajte o otvorenoj vezi, jer to očito nije ono što želite i samo će stvoriti dodatne probleme. Objasnite svojoj ženi da se ne radi o fizičkom činu seksa, već o povezivanju s njom", savjetovala je.

