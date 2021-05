Potresna ispovijest žene: 'Suprug me uhodio i potajno snimao jer je mislio da ga varam, što učiniti?'

Anonimna žena odlučila je podijeliti svoju potresnu priču o suprugu koji ju je uhodio na društvenoj mreži Reddit.



Mislila je da mu, nakon više od deset godina braka, može bezuvjetno vjerovati - sve dok nije pronašla malu skrivenu kameru u njihovom domu putem koje je on nadgledao sve što radi kada nisu zajedno. Osjećala je, kaže, gađenje i mučninu nakon ovog saznanja i nije sigurna može li mu oprostiti. Odlučila je da slučaj neće prijaviti policiji, jer je njegov potez bio zbog sumnje da mu nije vjerna.



"Pitao me radim li mu nešto iza leđa, rekla sam da ne i mislila sam da smo završili tu priču. Jedan dan stigao mu je paket s Amazona, nisam znala što je unutra i nisam otvarala. Onda se iznenada pojavio alarm za požar iznad zahoda u kupaonici i naivno sam mu povjerovala da uređaj ne radi. Kasnije sam shvatila da je to kamera. Na pitanje zašto ju je postavio, rekao je da se morao uvjeriti da govorim istinu."

Ljudi su joj objasnili da ljubomora ovakve razine nije ljubav. "Nesiguran je, ljubomoran, ne vjeruje ti i ne poštuje te. Stalno moraš dokazivati da nisi nešto napravila. Imala sam istu situaciju i to je grozno. Tebi želim sreću, a njemu odlazak na terapiju", napisala je jedna djevojka koju su i druge podržale. Ljudi su joj savjetovali i da slučaj prijavi u lokalnoj policijskoj postaji jer je ovo oblik zlostavljanja.



Autorica objave više se nije javljala, pa nije poznato jesu li se pomirili ili je odlučila prekinuti brak, prenosi Mirror.



Inače, prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova RH godišnje se podnese oko 11 500 i 17 500 prijava za zlostavljače u obitelji, a žrtve su u 64 do 71 posto žene. Također, godišnje je ubijeno od 22 do 45 žena, a počinitelji su u 20 do 65 posto slučajeva bili sadašnji i bivši partneri/supruzi. Ne smanjuje se značajno ni broj prijava seksualnog i psihičkog zlostavljanja.

