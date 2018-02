Počinje sezona kamenica, a jedete ih svježe s limunom? Ovo je dobro znati...

Kamenice su jedna od najmističnijih i najpoznatijih svjetskih delicija, a njihova sezona počinje upravo u mjesecu pred nama.

Kamenica se jela u davna vremena u čast božice ljepote Afrodite, a njena čuvena svojstva i danas privlače gastro stručnjake koji ih pripremaju na razne načine. U danima koji su pred nama, a naročito oko blagdana Svetog Josipa (19. ožujka), mesnato tijelo ove plemenite plosnate školjke najizdašnije je u svojoj zrelosti.

Puno je joda, selena, cinka i kroma čiji će vas miris oplahnuti nakon što oštrim nožem razdvojite njene ljušture. Meso kamenice iznimno je hranjivo jer obiluje bjelančevinama, ugljikohidratima, mineralima i vitaminima A, B1, B2, C, D, E, EP. 15g mesa kamenice ima istu količinu vitamin C kao i 3g limunovog soka.

Za mnoge gastronome kušanje sirove hrane ritual je povratka u ranu fazu civilizacije.

Foto: MARTINA CVEK

Antonela i Zrinka Šare, iz restorana Bota Šare poznatom po morskim delicijama, otkrile su nam tri načina pripreme, a koji godinama oduševljavaju generacije koje su posjećivale neki od obiteljskih restorana diljem Hrvatske. Kamenice su najbolje svježe uz krišku limuna, tako njihov bogat okus u potpunosti dolazi do izražaja. No, izvrsne su pripremljene u tempuri na japanski način kao i one na žaru pripremljene po dalmatinskim recepturama.

Čisto, hrvatsko more puno soli i minerala koje se miješa s kraškim izvorima slatke vode, uz bogato morsko tlo iznad kojeg se premještaju guste naplavine planktona u malostonskom zaljevu, od kud u restorane Bota Šare dolaze kamenice, idealno je stanište koji im daje okus i kvalitetu prepoznatu diljem svijeta.

Kamenice u tempuri Sastojci:

-brašno glatko 100 g

-prašak za pecivo 5 g

-1 bjelanjak

-gazirana voda (hladna)

-sol / prstohvat

-ulje za prženje (suncokretovo) Priprema

-otvoriti 5 školjki, izvaditi ih iz ljuske

-zamiješati brašno, prašak za pecivo, bjelanjak, mineralnu vodu, sol. Dobro izmiješati do

odgovarajuće gustoće, dodatno ohladiti u frižideru.

-ubaciti školjke u smjesu zatim ispržiti u dobro ugrijanom ulju