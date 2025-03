Ovih 8 stvari većina muškaraca radi u krevetu, a žene ih zapravo mrze

Seksualna kemija može biti fantastična, ali neke stvari mogu uništiti raspoloženje u trenu. Iako mnogi muškarci misle da su odlični ljubavnici, žene imaju “tajni popis” stvari koje ih zapravo užasno iritiraju u krevetu. U popularnom podcastu Nip, Tuck, Not Giving A..., voditeljice Ashley Stobart i Lauren Harris otkrile su osam najčešćih grešaka koje muškarci rade tijekom seksa – a koje žene potajno mrze. Od loše predigre do sebičnosti u krevetu, ovo su stvari koje bi svaki muškarac trebao znati ako ne želi biti razlog za razočaranje ispod plahti, piše The Sun.

1. Preskakanje predigre: Prva i možda najčešća greška – nema dovoljno predigre. Mnogi muškarci žele što prije prijeći na "glavni dio", ali predigra je ključna za seksualno zadovoljstvo oba partnera. Kad se pravilno izvede, može značajno poboljšati intimno iskustvo.

2. Biti tih ili bez emocija tijekom seksa: Ako ste u strastvenom trenutku, može biti itekako frustrirajuće kad vaš partner izgleda kao da je na poslovnom sastanku. Verbalni i neverbalni znakovi uživanja često pojačavaju uzbuđenje i poboljšavaju iskustvo za oba partnera. Mnoge žene vole čuti svog partnera kako stenje ili pokazuje zadovoljstvo – pa ako u spavaćoj sobi vlada tišina, možda je vrijeme za razgovor.

3. Pretjerano nabijanje i prebrzi pokreti: Neki muškarci misle da je brže = bolje, ali žene se s time ne bi složile. Ponavljajući, mehanički pokreti mogu biti naporni i neugodni, a seks se ne bi trebao svoditi na "štopericu i sprint". S toliko drugih tehnika i poza, nema potrebe za grubim jurišanjem na cilj.

4. Nepravilna stimulacija klitorisa: "To zna biti bolno!" požalila se Lauren u podcastu. Ako želite poboljšati tehniku, voditeljice su podijelile zgodan savjet: "Zamislite da razbijate jaje u zdjelu i lagano se igrate sa žumanjkom – to je pritisak koji biste trebali koristiti".

5. Pregrubo ophođenje s grudima: Iako su bradavice erogena zona, važno je biti nježan. Previše agresivnosti s grudima može u trenu pokvariti raspoloženje, pa malo suptilnosti nikad ne škodi.

6. Sebičnost u krevetu: Nimalo iznenađujuće – sebičnost je jedan od najvećih turn-offova. Nažalost, istraživanja pokazuju da su muškarci češće sebični ljubavnici nego žene, a neki toga možda nisu ni svjesni. Ako je seks uvijek usmjeren samo na jedno zadovoljstvo, to može stvoriti osjećaj frustracije i nezadovoljstva kod partnerice.

7. Guranje glave tijekom oralnog seksa: Neki muškarci misle da će to pojačati užitak, ali istina je da većina žena to mrzi. Pritiskanje glave može biti nelagodno, neugodno i čak odbojno, pa je komunikacija ključna.

8. Odlazak odmah nakon seksa: Iako su žene inače ljubiteljice učinkovitosti, ovo je iznimka. Ako muškarac ustane i ode odmah nakon seksa, to se može shvatiti kao emocionalno distanciranje i ostavljanje partnerice da se osjeća odbačeno ili nevažno. Dakle, "napuštanje broda" odmah nakon seksa jedan je od najvećih promašaja.

