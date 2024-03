Ovaj hrvatski otok sinonim je za slasnu deliciju, a sad će lansirati novi gastro proizvod

Premijera sireva otoka Paga, sirni En Premieur, održat će se 27. ožujka, u luksuznom hotelu Boškinac u Novalji koji je hedonistička oaza mnogobrojnim gostima iz cijeloga svijeta. Paški sir jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih proizvoda koji je upisao Pag i Hrvatsku na sirnu mapu svijeta.

Uz to, nijedan otok se ne može pohvaliti s čak tri zaštićena poljoprivredna proizvoda: paški sir, paška sol i paška janjetina. I upravo je proljeće najbolje godišnje doba za doživjeti gastronomsku blagodat Mjesečevog otoka. Udruga proizvođača paškog sira ove će godine svoje mlade sireve predstaviti na ovoj manifestaciji, baš u najbolje vrijeme. Proljeće, kada se vegetacija budi.

Paški sir u sebi nosi tajnu esencije otoka Paga opipljivu mirisom škrtog kamenjara s vegetacijom koja je vrlo oskudna, a s druge strane puna aromatičnog bilja i posolice koju raznosi bura tijekom zime. Paška ovca jede travu s paških pašnjaka i to je ono što njezino mlijeko, a kasnije i sir čini posebnim u svakom smislu. Ova mala superživotinjica, kako joj tepaju Pažani, otporna je na teške vremenske uvjete koje ovaj otok ima.

Na Pagu ih ima čak 35 000, a njihov broj za čak 5 puta premašuje broj otočana. Sezona proizvodnje paškog sira, traje od siječnja do kraja lipnja. I to je vrijeme kada paški ovčari imaju najviše posla, jer bez obzira na sve vremenske i životne okolnosti, moraju pomusti ovce ujutro i navečer. Tradicija je to koja traje još od 18. stoljeća.

Udruga broji 12 članova, među kojima najveća Paška sirana, sirana Gligora i sirana Mih. Tu su još i sirana Puđa, OPG Tomislav Vidas, OPG Krunoslav Vidas, OPG Branimir Čemeljić, OPG Emil Oštarić, OPG Franjo Zubović, OPG Domagoj Škoda, obrt A & S i OPG Figurica.