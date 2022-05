Optička iluzija zbunjuje ljude na društvenim mrežama: Koji broj vidite u krugu?

Prije nekog je vremena društvenim mrežama kružila slika na kojoj su unutar crnih i bijelih traka ispisane znamenke koje stvaraju optičku iluziju zbog koje je teško uočiti sve brojke.

Ovo su najpoznatije optičke iluzije koje će vas itekako zbuniti

Sliku koja je zbunila mnoge možete pogledati ispod i provjeriti koje brojeve vi vidite.

DO you see a number?



If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF