ozbiljno stanje

Objavila je sliku svog nokta na Redditu, a korisnici je upozorili: 'Odmah odi kod doktora'

Reddit
VL
Autor
Ana Hajduk
22.08.2025.
u 12:30

“Ne želim te prestrašiti, ali svakako otiđi liječniku. Nadam se da griješimo!”.

Jedna korisnica Reddita izazvala je zabrinutost kada je objavila fotografiju svog nokta na kojem se pojavila neobična tamna linija. Iako nije uvijek mudro zdravstvene savjete tražiti od anonimnih ljudi na internetu, njezina objava izazvala je lavinu zabrinutih komentara i upozorenja. „Tamna linija pojavila se na noktu mog palca i ne nestaje“, napisala je žena uz fotografiju.

Korisnici Reddita nisu ostali ravnodušni. “Jeste li već bili kod liječnika? Tako se melanom (rak kože) često manifestira na prstu”, upozorio je jedan. Drugi je dodao: “Ne želim te prestrašiti, ali svakako otiđi liječniku. Nadam se da griješimo!”. 

Foto: Reddit

Stručnjaci također ističu da ovakvi simptomi mogu biti razlog za zabrinutost. Prema portalu Healthline, mala crna linija ispod nokta može nastati zbog sitnog krvarenja, no u nekim slučajevima može biti znak ozbiljnijeg stanja poput subungualnog melanoma – rijetkog, ali agresivnog oblika raka kože. Cleveland Clinic navodi da se on obično manifestira kao tamna, okomita pruga od vrha do dna nokta.

Srećom, korisnica je brzo reagirala. U ažuriranju je napisala: “Danas sam dobila uputnicu za dermatologa od svog redovitog liječnika. Samo čekam da me nazovu”.
Ključne riječi
reddit rak kože rak melanom nokat palac

