Novi TikTok beauty trend je pranje lica sa sodom: Prije nego ga isprobate, evo što kažu dermatolozi

Već su dugo vremena prirodni kozmetički proizvodi popularni, a formule bez kemikalija, mirisa i konzervansa privlače veliki broj korisnica i korisnika. Tako se, zahvaljujući prirodnom sastavu, na društvenim mrežama nedavno proširio i pomalo bizaran beauty trend, pranje lica sodom bikarbonom umjesto sredstvom koje je za to namijenjeno. A iako su tisuće korisnika prihvatilo sodu bikarbonu; koja ih je osim svojim jednostavnim sastavom privukla i navodnom sposobnošću da zategne kožu; postavlja se pitanje je li prirodno uvijek bolje, i kada je riječ o njezi. Nedavno su korisnice TikToka i drugih platformi počele objavljivati video zapise svoje rutine njege kože u kojima sodu bikarbonu koriste kao sredstvo za čišćenje lica, a iako je većini koža sama od sebe blistava i bez bora, to pripisuju djelovanju bijelog praška s kojim lice peru dvaput tjedno.

"DIY sredstvo za čišćenje na bazi sode bikarbone ništa dobro ne radi koži i uopće ne preporučujem nanošenje sode na kožu", kaže dermatologinja dr. Andrea Suarez. "Prvenstveno može poremetiti pH vrijednosti kože, što dovodi do velike suhoće i iritacije", objasnila je, a osim toga, kaže, može i znatno pogoršati temeljne probleme kože poput akni i atopijskog dermatitisa”.

Inače, dr. Suarez nije jedina stručnjakinja koja ne savjetuje takvo korištenje sode, a isto na društvenim mrežama kažu i mnogi drugi; savjetujući svima da radije preskoče taj DIY hack za zatezanje i 'peglanje' bora. "Soda bikarbona ima antibakterijska svojstva, zbog čega neki mogu pretpostaviti da je dobra za kožu sklonu aknama, no u njenom slučaju mane nadmašuju eventualne prednosti; a suhoća i iritacija će vjerojatno pogoršati stanje akni", kaže dr. Suarez, te dodaje kako to naravno ne znači da pristalice nužno lažu o utjecaju na njihov ten, no istraživanja za sada ne podupiru tvrdnje da ona pomaže u smanjenju bora i zatezanju lica.

Kako dermatologinja objašnjava, količina finih linija i dubina bora koje dobivamo kako starimo više je povezana s raznim čimbenicima u načinu života, izloženošću suncu i genetikom pa je puno bolje u njezi se usredotočiti na dokazano učinkovita sredstva nego testirati 'lijekove' s TikToka. "Ipak, ako vam sredstvo za čišćenje lica od sode bikarbone odgovara i ne osjećate iritaciju i suhoću kože, slobodno ga nastavite koristiti, samo budite svjesni da taj jednostavni sastojak neće spriječiti starenje kože, kako mnogi tvrde online", zaključila je dr. Suarez, te navela nekoliko provjerenih anti age koraka za njegu:

Svakodnevno nanošenje kreme sa SPF faktorom

Održavanje kožne barijere hidratiziranom

Korištenje retinola u rutini njege kože

Dodaci kolagena za dodatno učvršćivanje kože

Ograničavanje stresa, pušenja i unosa alkohola, prenosi Mind Body Green.

