Nikako ih nemojte kupovati: Ovi pokloni za Valentinovo mogu uništiti vašu vezu!

Valentinovo je pred vratima, a s njim i očekivanje da ljubav iskažete – poklonom. Od večera i preskupog cvijeća do plišanih medvjedića, tržište je preplavljeno klišejima. No, što ako pokloni koje primite nose skriveno značenje? Možda crveno donje rublje signalizira krivnju, a par novih cipela nagovještava odlazak? TikTok teorija cipela tvrdi da darivanje cipela partneru znači da će on ili ona ubrzo otići – metaforički mu/joj pružate način da "ode", piše New York Post.

Vidovnjakinja i energetska stručnjakinja Inbaal Honigman objašnjava: "Praznovjerje darivanja cipela dolazi iz kineske kulture, gdje je riječ za cipele fonetski slična riječi za ‘zlo’ na mandarinskom." Ako ne želite riskirati, preskočite cipele i nastavite čitati – donosimo popis najgorih i najboljih poklona za Valentinovo prema praznovjerju i simbolici!

Najgori pokloni za Valentinovo:

Donje rublje: Iako je jedno od najčešćih poklona za Valentinovo, donje rublje nosi i potencijalno negativnu simboliku. "Budući da pokriva najintimnija područja, ono može značiti da partner nešto skriva od vas," kaže Honigman. Ako ste sumnjičavi, možda je vrijeme za dodatni detektivski rad.

Alkohol: Boca vina ili viskija čini se kao dobar poklon, ali prema etimologiji, riječ alkohol dolazi od arapskog Al-Kohl, povezanog s kozmetikom i – duhovima. "U modernom engleskom jeziku alkohol se još uvijek naziva ‘spirits’ (duhovi), a tko želi sablasni dar za Valentinovo?" poručuje Honigman.

Sol za kupanje: Iako se čine kao opuštajući poklon, soli za kupanje simboliziraju čišćenje od negativnosti. "Darivanje ovoga za Valentinovo može značiti da se primatelj čisti od toksičnosti – možda i od vas!" upozorava Honigman. Ako ne želite biti "pročišćeni" iz nečijeg života, bolje odaberite nešto drugo.

Najbolji pokloni za Valentinovo

Sat: Sat simbolizira dar vremena – znak da želite provesti budućnost s voljenom osobom. "Poklanjanje sata znači obećanje prisutnosti i posvećenosti," kaže Honigman.

Čokolada: Slatki poklon s dubokom simbolikom! "Kakao, glavni sastojak čokolade, poznat je kao ‘otvarač srca’ još od vremena Maja. Čokolada stimulira protok krvi i jača osjećaje ljubavi," objašnjava Honigman.

Šal: Toplina, povezanost i zaštita – šal nosi duboko značenje u mnogim kulturama. "Darivanje šala pokazuje želju za povezanošću i brigom za partnera," kaže Honigman. Bonus bodovi ako ga sami ispletete!

Kuhinjsko posuđe: Iako ne zvuči romantično, zapravo simbolizira zajedništvo. "Kuhinjski pribor pokazuje želju za njegovanjem odnosa i stvaranjem nečeg trajnog zajedno," zaključuje Honigman.

Dok neki pokloni mogu (nesvjesno) slati pogrešne signale, pravi dar je onaj koji dolazi iz srca – ili barem iz dobrog promišljanja. Ako želite pokazati ljubav na pravi način, neka vaš poklon odražava toplinu, predanost i zajedništvo. A ako ste ipak dobili cipele... možda je vrijeme da preispitate svoju vezu.

Iznenadio djevojku neobičnim poklonom za Valentinovo: Kuću je ukrasio brokulom!