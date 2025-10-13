Neurolog otkriva: Evo što se događa s vašim mozgom kada stalno koristite mobitel

U današnjem digitalnom dobu, mobiteli su postali neizostavan dio našeg svakodnevnog života. Mnogi od nas provode sate dnevno gledajući u ekrane, pregledavajući društvene mreže, dopisujući se ili radeći, a često nismo svjesni koliko smo zapravo ovisni o tim uređajima. Takva stalna povezanost i dostupnost informacija može utjecati ne samo na našu koncentraciju i produktivnost, već i na zdravlje mozga, kako upozoravaju stručnjaci. Neurolog je izdao upozorenje o korištenju pametnih telefona, tvrdeći da bi to moglo imati negativan utjecaj na naš mozak. Potaknuo je ljude da smanje vrijeme provedeno pred ekranom da bi svom mozgu dali malo "odmora".

Nedavno istraživanje Instituta praktičara u oglašavanju provedeno na 6500 ljudi pokazalo je da ljudi u dobi od 15 i više godina u prosjeku provode tri sata i 21 minutu dnevno na svojim mobitelima. Iako mogu učiniti određene aspekte života praktičnijima, uključujući upravljanje komunikacijom, kalendarom i bankarstvom, mobilni uređaji također mogu uzrokovati probleme. Imajući to na umu, dr. Baibing Cheng obratio se putem TikToka da bi objasnio više. Upozorio je da pretjerano skrolanje može dovesti do pet specifičnih problema, piše Daily Express.

Preopterećenje dopaminom: "Svaki potez prstom po Instagramu ili TikToku može vam dati mali udar dopamina koji je kemijski spoj za nagrađivanje u mozgu. S vremenom vaš mozak može početi žudjeti za kratkim naletima novosti umjesto dugotrajnog fokusiranog napora, a ako to radite prečesto, to je kao da trenirate mozak za trenutačno zadovoljstvo", objasnio je dr. Baibing, poznatiji kao dr. Bing.

Skraćeni raspon pozornosti: "Stalna novost koju donosi skrolanje drži vašu prefrontalnu korteks, dio mozga koji kontrolira fokus, u stalnom skakanju s jedne stvari na drugu, zbog čega stvarni život na kraju počinje izgledati presporo. Zato čitanje knjige ili praćenje predavanja iznenada može djelovati gotovo nemoguće", rekao je neurolog.

Smanjena kreativnost: "To je zato što skrolanje održava vašu pažnju izvana stimuliranom, što zatim isključuje vašu zadanu mrežu načina rada, sustav koji se aktivira kada duboko razmišljate, a bez mentalnog odmora nemate veliku kreativnost", rekao je dr. Bing.

Emocionalna desenzibilizacija: Možda ne shvaćate da korištenje telefona može utjecati na vašu sposobnost empatije s drugima. "Previše brzog emocionalnog sadržaja poput gledanja nečeg šokantnog, pa nečeg smiješnog, pa nečeg tužnog ili sretnog odjednom može otupiti vaše otočne i limbičke reakcije, što vas zatim čini manje osjetljivima na stvarne emocije ili čak umorom od empatije", upozorio je stručnjak.

Povećana anksioznost: "Vaš mozak nije stvoren za neprestane novosti i zato stalno prebacivanje može iscrpiti vašu radnu memoriju i preplaviti vaše krugove stresa i zato se osjećate napeto, a mentalno iscrpljeno nakon sati skrolanja. Možda je ovaj video znak da prestanete skrolati i date svom mozgu malo odmora", zaključio je.