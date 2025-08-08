Ne planiraj sljedeće ljetno druženje bez ovoga

Ako ovo ljeto želite začiniti pravim gutljajem užitka, Vinolog – tim iskusnih vinskih stručnjaka na čelu s jedinom hrvatskom vinskom brokericom Jelenom Balog – ima preporuke koje će savršeno upotpuniti svaki trenutak pod suncem ili pod zvijezdama. Njihova vina nisu samo za poznavatelje – već za svakoga tko voli uživati u dobrom društvu, hrani i laganom ljetnom ritmu.

Za elegantne ljetne večere – Malvasia Lux (0,75L)

Puglia, Italija | 13% alc.

Tipična južnotalijanska malvazija iz regije Puglia, vrlo izraženog terroira, slična našoj istarskoj. Svijetlo žuta boja sa zelenkastim odsjajem, arome kruške, jabuke i breskve – savršeno za jela od ribe, plodova mora i laganih ljetnih specijaliteta. Elegantna, cvjetna, punog okusa – savršen je izbor za večeru s pogledom na zalazak sunca.

Malvasia Lux 0,75l, suho bijelo vino, prodaje se po maloprodajnoj cijeni od 9,99 eura.

Za dnevno osvježenje – Vinolog Malvasia Rubicone (0,75L)

Italija | 11,5% alc.

Lagano, svježe i mirisno vino kao stvoreno za dugi ručak nakon kupanja ili kod obiteljskih vikend ručkova. Ova talijanska malvazija svijetlo žute boje nudi harmoniju svježine i voćnih nota, te je savršena uz ribu s gradela, salatu od hobotnice ili samo uz krišku dinje. Lako pitka, osvježavajuća i idealna za after-beach trenutke kada dan završava, a želja za nečim finim tek počinje.

Malvasia Rubicone, suho bijelo vino, dostupno je po maloprodajnoj cijeni od 5,99 eura.

Za večeri pod zvijezdama – Novi Plavac Mali (1L)

Srednja i južna Dalmacija | 13% alc.

Ovo nije još jedan Plavac – Novi Plavac Mali u litrenom izdanju moderan je, svjež i aromatičan crnjak prilagođen mlađim generacijama koje žele nježnije, pitkije vino s izraženim voćnim karakterom. Mirisi maline, kupine, šljive i šumskog voća, uz blažu taničnost i nježne zemljane note čine ga idealnim za ljetne večere na otvorenom, neformalne proslave i trenutke za pamćenje. Savršen je uz plate s pršutom, maslinama i mekim sirevima – ali i uz tamnu čokoladu s višnjama za romantični kraj večeri.

Maloprodajna cijena suhog crnog vina Novi plavac mali 1l je 4,99 eura.

Za profinjen užitak – Novi Plavac Mali (0,75L)

Srednja i južna Dalmacija | 13% alc.

Slično vino prethodnom, ali potpuno drugačiji doživljaj. U elegantnoj butelji od 0,75L, ovaj poluslatki Plavac modernog izričaja otkriva svu svoju raskoš: note zrelih slatkih šljiva, crne trešnje i kupine, balansirane s mekanim taninima i blagom slatkoćom. Zavodljivo, poluslatko vino koje se pije s guštom. Preporučuje se uz steakove, divljač s džemom od šumskog voća, tamnu čokoladu ili jednostavno – samostalno, u dobrom društvu.

Poluslatko crno vino Novi plavac mali 0,75l prodaje se u maloprodaji po cijeni od 5,99 eura.

Wine Broker – oznaka povjerenja i kvalitete

Sva ova vina nose oznaku Wine Broker – jedinstvenu garanciju Vinolog stručnjaka da je vino prošlo strogu provjeru kvalitete, podrijetla i stila. To znači da s Vinolog vinima u čaši znate što pijete – provjerenu kvalitetu, odabir s karakterom i garanciju izvornosti.

Ako ovog ljeta tražite vina koja osvajaju okusom, mirisom i ambijentom – Novi Plavac Mali i Vinolog Malvasia vaš su odgovor. Bilo da ste na plaži, na balkonu, u gradu ili u prirodi – ova vina ne traže posebne prigode.

Uživajte pametno i s guštom – jer dobra vina stvaraju još bolje trenutke.