'Ne mogu prestati razmišljati o aferi svoje supruge iako smo se pomirili'

- Žena me prevarila prije tri godine s mužem svoje najbolje prijateljice. Kako bismo počeli ispočetka, prodali smo kuću, odselili i prekinuli sve kontakte s njezinom najboljom prijateljicom i njenim mužem. Činilo se kao da smo popravili brak, ali ja sam iznutra i dalje shrvan - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze

On i supruga imaju dvoje malene djece, pa nije htio da njihova djeca prolaze kroz težak razvod kao što je on prolazio sa svojim roditeljima. On je svjedočio svakodnevnom nasilju i svađama, a na kraju se sam brinuo za svoju mlađu sestru jer oni nisu bili u stanju. Od tada se bori i s depresijom. Osjeća se kao da njegov brak ide istim putem kao i brak njegovih roditelja i stalno se pita je li to mogao nekako spriječiti.

- Oprostio sam joj i naš odnos je dobar, ali moj um mi jednostavno ne dopušta da zaboravim. Ne mogu razgovarati s njom jer ću ju uznemiriti, ali ne mogu niti živjeti tako. Već tri godine to tajim od nje, a volio bih da mogu samo blokirati te misli - dodao je.

- Može biti iznimno bolno kada otkrijete da vas je varao netko koga volite i kome vjerujete. Izdaja može narušiti odnos, a za izgradnje povjerenja treba puno vremena. Gledajte to kao na znak da se trebate suočiti sa svime što vas muči, a pogotovo s razvodom vaših roditelja, što očigledno, niste preboljeli. Trebate s nekim razgovarati o tome. Također, ne možete zauvijek zadržati svoje osjećaje za sebe, recite svojoj ženi da niste do kraja oprostili njezinu prevaru. Morat ćete surađivati ako želite popraviti svoj odnos - odgovorila mu je Deidre.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...