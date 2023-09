Napokon otkriven odgovor na vječno pitanje: Treba li prati zube prije ili poslije doručka?

Ljudi imaju različita mišljenja o svačemu, a jedno od njih je i vrijeme kada je najbolje prati zube. Dok neki kažu da je pranje zuba prije doručka idealno, drugi kažu da je to ipak bolje napraviti nakon doručka. Za većinu, pranje zubi u isto vrijeme svakoga dana čini se kao najbolji način za uspostavljanje redovite navike. Pranje zubi svakog jutra te pranje zubi prije spavanja čini se kao najčešći raspored, piše Boldsky.

Pranje zuba prije doručka: Stručnjaci tvrde da pranje zubi prije doručka najviše jača zubnu caklinu i poboljšava općenitu higijenu. Unatoč tome što malo tko želi okus paste za zube uz doručak, možda bi bilo najbolje da ipak ustalite ovu naviku jer se pokazuje najboljom. Znanstvenici kažu da se tijekom spavanja u ustima nakupljaju bakterije koje se umnožavaju. Zato se možda budite s neobičnim okusom u ustima te lošim zadahom.

Postoji i znanstveno objašnjenje za to. Dok spavate, bakterije koje stvaraju plak razmnožavaju se u vašim ustima. Ovo je jedan od razloga zašto se ujutro možete probuditi s čudnim okusom u ustima ili lošim zadahom. Temeljitim čišćenjem zubi ujutro uklanjate plak i bakterije te oblažete caklinu zaštitnom barijerom protiv kiseline.

Kada konzumirate nešto kiselo, poput tosta, citrusa i kave, trebali biste se suzdržati od pranja zubi najmanje 30 minuta nakon jela. Pranje zubi odmah ujutro također pomaže u stimulaciji proizvodnje sline, primijetit ćete da se proizvodnja sline povećava do pet minuta nakon četkanja. Slina pomaže u razgradnji hrane i prirodno ubija štetne bakterije u ustima nakon pranja zuba.

Pranje zuba nakon doručka: Iako možete prati zube i nakon doručka, ako je to ono što najbolje odgovara vašoj jutarnjoj rutini, trebali biste znati da pranje zuba odmah nakon doručka zapravo može prekriti vaše zube ostacima kiseline, što slabi vašu caklinu. Pranje zubi odmah nakon doručka može negativno utjecati na vaše zube. Prema stručnjacima, prije pranja zuba trebate pričekati 60 minuta nakon jela, osobito ako ste jeli kiselu hranu, potrebno je pričekati 30 minuta do sat vremena nakon jela, jer je to najbolji način da zaštitite svoje zube i izbjegnete njihovo oštećenje. Nakon jela trebali biste piti vodu ili žvakati žvakaću gumu bez šećera kako biste lakše očistili zube.

