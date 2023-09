Žena ispričala: 'Online sam restoranu ostavila lošu recenziju, a sada mi prijete tužbom za klevetu'

Nedavno sam online naručila hranu koja je bila toliko odvratna da je bila nejestiva. Piletina je bila premasna i nikakva, a što je najgore izgledala je kao da bi mogla biti i pokvarena, pa me je bilo strah jesti. Kontaktirala sam restoran i tražila povrat novca, ali su me odbili, pa sam im online ostavila recenziju s jednom zvjezdicom, a sada mi prijete tužbom za klevetu! Trebam li se bojati ili me samo maltretiratju?, pitala je Alice iz SAD-a odvjetnice i sestre Alison and Jillian Barrett u rubrici Sisters In Law na portalu news.com. "Iako bjerojatno nemate razloga za brigu, ukratko ćemo vam objasniti da po zakonu 'kleveta' znači nanošenje štete ugledu osobe ili tvrtke objavljivanjem materijala koji mijenja način na koji ljudi inače o njima misle.

Ako je recenzija koju ste objavili naštetila ugledu restorana; na pimjer tako što je natjerala njihove klijente ili potencijalne klijente da više ne koriste njihove usluge; a informacije koje ste online napisali nisu bile istinite; tada se može raditi o kleveti. Ako je vaša recenzija pak bila istinita, restoran će teško uistinu dići tužbu protiv vas. Isto tako, uvijek možete tvrditi i da nije riječ o kleveti ako:

• u recenziji je jasno da je predstavljeno vaše mišljenje, a ne činjenice

• recenzija je od javnog interesa (kako bi se izbjeglo da se drugi potencijalno otruju hranom)

• recenzija nije napisana s lošom ili zlom namjerom, već se samo temeljila na vašem iskrenom mišljenju

• temeljena je na dokazima (pa bi sve eventualne fotografije ili videozapisi hrane bili korisni, kao i račun ili zapis vaše narudžbe)

• toliko je trivijalna da je malo vjerojatno da je zbog nje restoranu nanesena šteta

Općenito, razlozi zbog kojih osoba ili tvrtka mogu podnijeti tužbu za klevetu su; da isprave stvari, da dobiju ispriku ili da dobiju odštetu (novac) za pretrpljenu štetu, no da bi dobio bilo kakvu odštetu, restoran bi trebao dokazati da je baš vaša i samo vaša recenzija nanijela ozbiljnu štetu njihovom ugledu, a u ovom bi slučaju ozbiljna šteta bila, na primjer, znatan pad njihovih prihoda. Vjerujemo da je moguće je da oni samo žele da uklonite recenziju pa razmislite o tome ako želite da njihove prijetnje prestanu.

Pretpostavljamo da je vaša recenzija napisana na neprijeteći način i ne spada među uznemirujuće ili prijeteće objave koje mogu dovesti do kaznenih prijava, a kao potrošači imamo moć birati gdje ćemo, a gdje ne, trošiti svoj novac, kao i komentirati nečiju (lošu) uslugu i time zadati udarac njihovom poslovanju", zaključile su sestre u svom odgovoru.

Zbog loše recenzije online slavni chef svim veganima zabranio ulaz u svoj restoran: 'Oni mogu odj****''