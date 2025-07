Možete li koristiti prošlogodišnju kremu za sunčanje? Evo što kažu stručnjaci

Dolaskom sunčanih dana i visokih temperatura, zaštita kože postaje jedna od ključnih navika svakodnevne njege. Kreme za sunčanje, često shvaćene kao proizvod koji je samo za plažu, zapravo su važan dio prevencije protiv oštećenja kože i to ne samo estetskih, već i zdravstvenih. Štetno UV zračenje prisutno je i kad nismo svjesni, čak i za oblačnih dana, a posljedice prekomjernog izlaganja suncu mogu uključivati ubrzano starenje kože, tamne mrlje, opekline, pa čak i povećani rizik od razvoja raka kože. No, možete li ovog ljeta koristiti prošlogodišnju kremu za sunčanje i gubi li ona svoju učinkovitost ako joj istekne rok trajanja?

Prirodno je ne htjeti bacati nijedan proizvod, pogotovo ako fizički ne vidite ništa loše u njemu. Ali korištenje kreme za sunčanje, ili bilo kojeg proizvoda za njegu kože općenito, nakon isteka roka trajanja može imati neke velike posljedice, piše Vogue. Prema Krupi Koestline, osnivačici i glavnoj kozmetičkoj kemičarki u KKT Labsu, kreme za sunčanje smatraju se lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta sa specifičnim smjernicama za testiranje kojih se moraju pridržavati. Koestline je rekla da sve kreme za sunčanje moraju imati naveden rok trajanja prije ulaska na tržište, a sama krema za sunčanje mora djelovati do tog određenog datuma.

Dr. med. Hadley King objasnila je da se formule za fizičke kreme za sunčanje, odnosno mineralne kreme za sunčanje, smatraju stabilnijima od kemijskih krema za sunčanje i stoga imaju dulji rok trajanja. Dodala je da fizičke kreme za sunčanje koje uključuju sastojke poput cinkovog oksida i titanijevog dioksida neće promijeniti svoju molekularnu strukturu kada su izložene svjetlosti te će održavati sastojke stabilnima dulje od onih koje se nalaze u kemijskim kremama za sunčanje, koje se sastoje od nestabilnijih molekula i mogu oksidirati s vremenom.

Ron Robinson, kozmetički kemičar i izvršni direktor BeautyStata se je dodao da su obje kreme i dalje formulirane da traju do tri godine ako se ne otvore i čuvaju na hladnom, suhom mjestu koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti. Iako se rok trajanja kreme za sunčanje može razlikovati ovisno o vrsti kreme za sunčanje koju odaberete, Robinson je rekao da nema razlike kada su u pitanju formulacije spreja i losiona. King je objasnila da krema za sunčanje u prahu sadrži minerale koji su stabilniji i dugotrajniji, dok će tekuće formulacije biti manje stabilne. No, općenito možete očekivati da će kreme za sunčanje trajati između dvije i tri godine.

Robinson je objasnio da svi kozmetički proizvodi imaju rok trajanja te da se većina sastojaka koji se koriste u tim proizvodima, osobito u kremama za sunčanje, s vremenom razgrađuje i postaje manje učinkovita kad se to dogodi. Dodao je da mnogi proizvodi imaju oznaku "rok uporabe nakon otvaranja" na pakiranju, koji pokazuje koliko mjeseci proizvod ostaje učinkovit nakon što se otvori, a to je često šest do dvanaest mjeseci. Ako nije naveden rok trajanja, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) objasnila je da proizvođač mora dokazati da proizvod može ostati stabilan tri godine i može se smatrati isteklim tri godine nakon datuma kupovine.

Znači li to da krema za sunčanje djeluje i nakon isteka roka trajanja? Tehnički, možda i dalje djeluje. Robinson je rekao da se krema za sunčanje može koristiti ako je bila čuvana na hladnom i suhom mjestu te ne pokazuje nikakve fizičke znakove razgradnje. Također je važno pridržavati se osnovnih pravila korištenja kreme za sunčanje poput ponovnog nanošenja svaka dva sata. Ipak, Robinson je napomenuo da se čak ni tada ne preporučuje korištenje kreme kojoj je istekao rok i da biste uvijek trebali nastojati koristiti proizvod kojem rok trajanja još nije istekao.

Vrućine vas iscrpljuju? Ovih 5 namirnica će vas hidrirati i tijelo napuniti mineralima

Glavni nedostatak korištenja kreme za sunčanje s istekom roka trajanja je taj što nećete dobiti adekvatnu zaštitu od štetnih UV zraka sunca, što može dovesti do znakova preranog starenja i opasnijih problema s kožom i zdravljem, poput opekotina od sunca i raka kože. "Datumi isteka roka trajanja označavaju dan nakon kojeg krema za sunčanje više nije učinkovita. Riskirate opekline od sunca kada koristite kremu za sunčanje s istekom roka trajanja jer zaštita više nije zajamčena", objasnila je Koestline. Formule kreme za sunčanje djeluju tako da se UV filteri ravnomjerno nanose na vašu kožu. Nakon što istekne rok trajanja kreme za sunčanje, formula će se početi odvajati i aktivni sastojci koji filtriraju UV zrake mogu se nakupiti na jednom mjestu nakon nanošenja.

King je rekla da krema za sunčanje s istekom roka trajanja može potencijalno iritirati kožu. Sastojci su se mogli razgraditi u nadražujuće kemikalije nakon isteka roka trajanja ili bi u proizvodu mogle rasti bakterije i kvasci, što bi moglo dovesti do infekcije i oblika iritacije kože poput kvržica i osipa. Zato su stručnjaci, kao i FDA, savjetovali da ne koristite kremu za sunčanje kojoj je istekao rok te da je bacite. Ako se ipak nađete u situaciji u kojoj nemate drugu opciju za zaštitu od sunca, King je rekla da bi njezino korištenje moglo biti prihvatljivo samo ako je rok istekao nedavno i ako krema izgleda i miriše normalno.

Prvo napravite test na malom dijelu kože da biste bili sigurni da nećete loše reagirati na nju te je što prije zamijenite novom kremom za sunčanje. "Datumi isteka roka trajanja otisnuti su na spremnicima kreme za sunčanje da bi se odredilo vremensko ograničenje stabilnosti i učinkovitosti proizvoda. Za optimalnu zaštitu od sunca, kao i teksturu, stabilnost i sterilnost, koristite kremu za sunčanje prije isteka roka trajanja", naglasila je King. Najlakši način da saznate je li vašoj kremi za sunčanje istekao rok trajanja jest da pogledate naljepnicu.

Na jedan dio tijela zaboravljamo nanijeti kremu za sunčanje: 'Može biti opasno!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako nije naveden određeni rok trajanja, King je rekla da možete pretpostaviti da je dobra tri godine nakon datuma kupovine. Drugi znakovi koji ukazuju na to da je krema za sunčanje prošla svoj vrhunac su promjene boje, konzistencije, mirisa i teksture, objasnio je Robinson te je dodao da krema više neće biti učinkovita ako se proizvod odvaja ili je promijenio boju. Čak i ako se to dogodi prije isteka roka trajanja, krema najvjerojatnije više nije sigurna za upotrebu i bolje je da nabavite novu.

Baš kao i s bilo kojim drugim proizvodom za njegu kože, najbolji način za produljenje roka trajanja kreme za sunčanje je pravilno skladištenje. I Koestline i King su rekle da kremu za sunčanje trebate držati dalje od izravne svjetlosti jer sunce može uzrokovati razgradnju i odvajanje nekih formulacija prije isteka roka trajanja. Koestline je preporučila da proizvode za sunčanje držite na suhom mjestu i na barem sobnoj temperaturi. Za najbolje rezultate, King je preporučila hladno i tamno mjesto.