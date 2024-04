Mama se požalila: 'Možemo li prestati pozivati ​​cijeli razred na rođendane?!'

Dječji rođendani i proslave velika su stvar za njih, pa se tako svaki roditelj, koji je u mogućnosti, za svoje dijete potrudi napraviti najbolji mogući rođendan i pozvati sve njegove prijatelje. No, tu dolazi do određenog problema. Naime, kako odlučiti koga pozvati, a koga ne? Je li pretjerano pozvati baš cijeli razred koji čini 20 i nešto djece? Ta si pitanja postavljaju mnogi roditelji kada organiziraju rođendan svoga djeteta, a isto pitanje postavila je i jedna majka na stranici Scarymommy.com

"Možemo li molim vas prestati pozivati ​​cijeli razred na rođendane?! Prije nego što me nazovete bešćutnom, dopustite mi da vas uvjerim da razumijem zašto ovaj fenomen postoji. Dok su djeca mala, važno je da se osjećaju dijelom zajednice, a ne izostavljenima. Razumijem vrijednost inkluzivnosti i izbjegavanja situacija koje bi potencijalno mogle dovesti do toga da dijete bude povrijeđeno jer nije bilo uključeno. Ali kada imate više djece osnovnoškolske dobi u razredima s više od 20 djece, to jednostavno postaje previše", napisala je.

Kako kaže, za nju je to 40 potencijalnih rođendanskih zabava, 40 dolazaka i preuzimanja, 40 mogućih zahtjeva da ostane i druži se s roditeljima koje ne poznaje, 40 darova od 25 dolara za kupnju, što je sve skupa puno novaca. "Ne mogu se nositi s trenutnim školskim, sportskim i rasporedom aktivnosti u svojoj kući. Ako dodamo još sve ove rođendanske zabave u to, ja ću izgubiti razum", dodaje.

Osim toga, tvrdi, ne samo da ne želi da njezina djeca sudjeluju u toliko zabava, već ni ona ne želi organizirati rođendansku zabavu s toliko djece. "Dakle, kad se približi rođendan mog djeteta, ne želim se osjećati posramljeno kad ću sastavljati popis gostiju. Jer opet, iako ne želim nikoga izostaviti, kad jednom dodam razredni popis popisu uže obitelji i prijatelja izvan škole, zapela sam trošenju ogromne svote novca. I zar nema neke vrijednosti u lijepoj, intimnoj zabavi gdje se ljudi zapravo mogu povezati i provesti vrijeme jedni s drugima, umjesto u prepunom kaotičnom okruženju ljudi koji su gotovo stranci koji su prisiljeni voditi polu-nezgodan razgovor uz pizzu i kolače? Mislim, koliko god velikodušno bilo, moja djeca dobivaju pozivnice od kolega iz razreda koje nikad prije nisam niti vidjela niti čula za njih. Samo mislim da je rezervirati rođendanske proslave za manju grupu dobro povezanih prijatelja nekako bolje za sve", kaže majka.

Na kraju se postavlja pitanje je li djetetu zaista potrebno da ide na baš svih 20 rođendana godišnje, plus da i ono onda s roditeljima organizira istu takvu zabavu za svoje vršnjake. Majka na kraju hrabro poručuje:

"Ograničite svoje popise na samo nekoliko prijatelja, nemojte dijeliti pozivnice u školi, recite svom djetetu da se ne hvali drugima o organizaciji ili odlasku na zabavu i završite s tim! Surađujmo zajedno kako bismo uštedjeli jedni drugima malo novca, razuma i rasporeda", zaključuje.

