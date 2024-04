Uzrujana žena ispričala: 'Neoprezno dijete mi je oštetilo auto, a odgovor njegove mame me zaprepastio!'

Nesreće se događaju, a djeca ih često nenamjerno uzrokuju kada se pretjerano uzbude i naprave pogreške. Neke od njih, međutim, mogu biti skupe i potencijalno neugodne za roditelje ili skrbnike ako se ošteti tuđa imovina. Jedna se osoba našla u ovoj nevolji kada je navodno bila na 'žrtva' dječjeg entuzijazma dok je bila na školskom imanju.

Naime, žena je bila u svom vozilu na školskom parkiralištu, a uz njih je bio još jedan automobil - oba su bila pravilno postavljena unutar oznaka i ne preblizu jedno drugom. Vozačica jednog od automobila tvrdila je da je primijetila dijete u stražnjem dijelu drugog auta kako se zeza, ali stvari su malo izmakle kontroli kada je dijete otvorilo vrata automobila, piše Mirror.

Obratila se Mumsnetu kako bi podijelila svoju priču: "Klinac straga u susjednom autu malo je skakutao okolo, a onda je otvorio vrata auta i napravio veliku udubinu na bočnoj strani mog auta", napisala je. Očekujući ispriku od majke djeteta, bila je šokirana kada je ona odbila prihvatiti krivnju: "Mama djeteta je rekla da je to bio samo nesretan slučaj, a ja bih trebala tražiti svoje osiguranje - ona ne bi Nije mi htjela dati njezine podatke o osiguranju jer je rekla da to neće biti pokriveno jer je auto stajao i nije bila krivnja vozača (sumnjam da bi mogla biti u pravu)", nastavila je.

Objašnjavajući da ima "lijep auto", vlasnica oštećenog vozila rekla je da je oštećenje veliko i da će popravak koštati puno. Pitala je ostale korisnike stranice treba li mama iz svog džepa platiti nastalu štetu, unatoč njezinom inzistiranju da ona nije kriva.

Većina je vozačici savjetovala da odmah kontaktira osiguravajuću tvrtku: "Nazovite svoju osiguravajuću tvrtku i dajte im njezinu registraciju pa neka riješe stvar", savjetovao je jedan. Drugi je dodao: "Ona je apsolutno smiješna. Njezin je sin otvorio vrata i oštetio vaš automobil. Ona je kriva! Trebaju vam njezini podaci o osiguranju." Treći se složio: "Apsolutno bi trebala platiti štetu. Na njoj je hoće li to ići kroz njezino osiguranje ili ne. Ako to ne prihvati, nazvao bih vaše osiguranje, objasnio što se dogodilo i dao im broj njezine registarske pločice. Neka oni to riješe."

