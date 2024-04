Rodila je dva para blizanaca, ali nitko od njih nije rođen na isti dan: 'To zbunjuje mnoge!'

Mama Selina Bayes otkrila je da ima dva para blizanaca, iako nijedan nije rođen na isti dan. Selina je podijelila uvid u svoju obiteljsku situaciju putem videa objavljenog na svom TikTok kanalu. 26-godišnjakinja je otkrila da je prije šest godina rodila dvije kćeri koje su rođene u razmaku od 13 i pol mjeseci.

Općenito, bebe rođene u razmaku manjem od godinu dana nazivaju se 'irski blizanci', međutim, neki ljudi djecu rođenu u razmaku do 18 mjeseci nazivaju irskim blizancima. To znači da su Selinine kćeri tehnički blizanke, iako su rođene u većem razmaku. Selina je otkrila da se jako borila sa stresom odgajanja dvije bebe u isto vrijeme, ali prošla je kroz to i uspjela svoje kćeri uvesti u školu i jaslice, piše The Sun.

Ipak, nekoliko godina kasnije odlučila je imati još dvoje djece, koja su rođena u razmaku od 362 dana. To znači da su i njezina najmlađa djeca također irski blizanci, pa ima dva para blizanaca, ali nitko nije rođen na isti dan. Selina je u videu objasnila da je život s njezinom djecom "kaos", objasnila da mnoge ljude njezin obiteljsk život zbunjuje, te se našalila da sumnja u svoju odluku da ima još jedan par irskih blizanaca.

U videu je u šali pogledala svoje dvoje najmlađe djece i rekla: "Što mi je ovo trebalo". No, Selina i njezina obitelj djeluju jako sretno zajedno, a ona često dijeli snimke na kojima se smije i šali sa svoje četvero djece.

Izraz "irski blizanci" nastao je krajem 19. stoljeća kao omalovažavajući izraz povezan s imigracijom Iraca u Sjedinjene Države. Implikacija je bila da su grupe braće i sestara s razmakom manjim od godinu dana negativna karakteristika velikih irskih katoličkih obitelji. Selinin video, koji je objavljen pod korisničkim imenom @s31nla, postao je viralan, skupivši preko 530.000 lajkova. Korisnici TikToka pojurili su u komentare kako bi podijelili svoja razmišljanja, a mnogi su bili zbunjeni kako se Selina uspjela nositi s tim.

Jedna osoba je napisala: "Kako si živa?!" Druga je osoba dodala: "Bila je godina razmaka između moje dvije kćeri, ti dani kad su im nicali zubi i kada sam im redovito mijenjala pelene bili su ubojiti...nezaboravni". "Ja imam dva dječaka irska blizanca. Nisam znala koliko će to teško biti", napisala je još jedna mama.

