Mama na forumu pokrenula raspravu: ‘Treba li moja 9-godišnja kći brijati noge?’

Kad vaša djeca odrastu, može biti teško pomoći im da se nose sa svim promjenama koje se događaju u njihovim tijelima. Možda ne osjećate da su spremni za određene stvari, ali bi u isto vrijeme mogli biti zabrinuti zbog načina na koji izgledaju i kako to utječe na njih u školi. Za jednu mamu to je bio slučaj jer njezina devetogodišnja kći želi početi brijati noge, ali ona nije sigurna da je dovoljno stara za to, piše Mirror.

Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi:

Žena je na forumu Mumsnet objasnila da noge njezine kćeri nisu jako dlakave, ali se u posljednje vrijeme povećao broj svijetlih dlaka. Kaže kako je njezina mama tvrdila da je ona premlada za brijanje nogu i s 13 godina, zbog čega je dobila nekoliko neželjenih komentara od djece u školi.

- Ona nije još ušla u pubertet, ali brine je da su joj noge dlakave. Nisu baš dlakave, ali svijetle dlake su se nedavno pojavile. Mislim da je s devet godina zaista premlada za to. Možda bih za početak probala s depilatorom. Želim ju potaknuti da još malo pričeka na to, ali razumijem da je to njezino tijelo i želim da ona sama izabere što će - napisala je u objavi.

Kao odgovor, mama je dobila poprilično puno savjeta u komentarima, a mnogi su rekli da bi trebala pomoći svojoj kćeri tako što će ju naučiti ispravnim metodama kako bi izbjegla posjekotine.

- Molim vas, pomozite joj da to učini! Moja mama mi nije htjela pomoći pa završila s malim posjekotinama po cijelim nogama. Svakako je provedite kroz mogućnosti i pustite je da odabere sama - napisala je jedna korisnica.

- Ja bih joj dopustila i naučila je kako da to radi ispravno i sigurno - dodala je druga.

No, nisu se svi složili s tim.

"Apsolutno je premlada za to. Pokušajte joj objasniti da još nije vrijeme za takve stvari", komentirala je treća osoba, a četvrta je dodala: "Nemojte joj to dozvoliti, neka još malo bude dijete."

Identične blizanke u vezi su s istim muškarcem i sada pokušavaju zatrudnjeti u isto vrijeme: